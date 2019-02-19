Стала известна прибыль украинских госбанков
Прибыль ПриватБанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка и Ощадбанка существенно выросла по итогам 2018 года
Прибыль четырех государственных банков Украины – Приватбанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка и Ощадбанка – по итогам 2018 года составила 13,53 млрд гривен, сообщает сегодня пресс-служба Министерства финансов.
На обнародованной инфографике указано, что по состоянию на 1 апреля 2018 года прибыль госбанков составляла 4,01 млрд гривен, 1 июля – 7,91 млрд гривен, а 1 октября – 6,30 млрд гривен.
Инфографика: minfin.gov.ua
Минфин также раскрыл показатель прибыли каждого из банков по состоянию на 1 января 2019 года:
- Приватбанк – 11,67 млрд гривен;
- Укргазбанк –766 млн гривен;
- Укрэксимбанк – 958 млн гривен;
- Ощадбанк – 132 млн гривен.
Чистые активы четырех госбанков на начало 2019 года составили 744,38 млрд гривен, а годом ранее – 732,71 млрд гривен.
При это общие активы этих банков достигли 1,14 трлн гривен. Годом ранее – 1,06 трлн гривен.
Таблица: minfin.gov.ua
Напомним, Министерство финансов Украины нацелено на сокращение до конца 2022 года доли госбанков в совокупных активах банковской системы до 24% с 55% – такой план закреплен в обновленной стратегии реформирования государственного банковского сектора.
Планы Министерства предусматривают, что сокращение доли госбанков в банковском секторе Украины будет достигнуто за счет полного выхода государства из капитала Укргазбанка и ПриватБанка к концу 2022 года.
В феврале 2019 года Минфин сообщил о начале процедуры приватизации Укргазбанка.
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