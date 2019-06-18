Стало известно, кто купил первые за 15 лет украинские евробонды в евро

Круг инвесторов расширяется, заверила министр Маркарова

Фото: Pixabay

Первый за 15 лет выпуск украинских еврооблигаций на сумму в миллиард евро приобрели 212 инвестиционных фондов из 25 стран мира. Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Долг под контролем. 212 инвестиционных фондов из 25 стран мира приобрели наш новый выпуск на 1 млрд евро. Это хорошо, потому что это существенно расширяет круг инвесторов в Украину в последующие годы. Пока мы будем работать над сохранением макростабильности и ускорением роста, над улучшением рейтингов и последующим снижением стоимости заимствований", - написала Маркарова на своей странице в Facebook.

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Напомним, еврооблигации на миллиард евро предусматривают из погашение в 2026 году. Ставка привлечения составляет 6,75% годовых. Полученные средства будут направлены на финансирование государственного бюджета.

Как сообщалось, также в конце октября 2018 года Украина выпустила две серии еврооблигаций на общую сумму 2 млрд долларов (пятилетние – на 750 млн долларов, десятилетние – на 1,25 млрд долларов). Покупателями были в основном инвесторы из двух стран – Великобритании и США.

По мнению экспертов, одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц остаются другие ценные госбумаги – облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). "Сегодня" разбирались, сколько можно заработать, покупая такие облигации:

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