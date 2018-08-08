"Ставки выше, чем по депозитам": в НБУ посоветовали, как хранить сбережения

Украинцы могут безопасно хранить свои сбережения не только на депозитах. Об этом рассказал заместитель директора департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины (НБУ) Владимир Лепушинский.

"Сейчас есть несколько форм, в которых можно содержать сбережения. Самый классический – это депозит. Депозитам украинцы отдают наибольшее предпочтение. Объем депозитов в банковской системе на 1 августа составил 458 млрд грн. Более 50% сохраняется именно в гривне, соответственно, чуть меньше – в иностранной валюте", – цитирует Лепушинского пресс-служба НБУ.

Также представитель Нацбанка подробно рассказал об альтернативах депозитам.

"Физическое лицо может купить облигации внутреннего государственного займа (ОВЗГ) Министерства финансов – или в гривне, или в валюте. Еще есть вариант – Национальный банк ввел электронные лицензии, то есть физическое лицо может получить электронную лицензию и инвестировать средства за границу. Также можно инвестировать в определенную пенсионную схему, или на свой счет, или в недвижимость – это уже по своему выбору", – отметил Лепушинский.

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Он уверен, что среди альтернативных форм инвестирования наибольшую финансовую привлекательность сейчас имеют гривневые ОВГЗ.

"Что принесет наибольший доход? Как альтернативная форма инвестирования гривневые ОВГЗ сегодня являются достаточно привлекательными. Ведь ставки по облигациям пока значительно выше, чем по депозитам. Кроме того, доходы от хранения средств на депозитах облагаются налогом на доходы физических лиц (18%) и военным сбором (1,5%), в то время как доходы от инвестирования в ОВГЗ – лишь военным сбором", – пояснил представитель НБУ.

Так, если не учитывать военный сбор, который уплачивается в обоих случаях, то разница в доходности ощутима.

"Например, по 3-месячному депозиту ставка в банке будет 14%. Минус налог – будет примерно 11,3%. По ОВГЗ ставка пока 18%", – отметил эксперт Национального банка.

Напомним, ранее Минфин предложил упростить покупку через банки облигаций для украинцев. Как заявила и.о. главы министерства Оксана Маркарова, ОВГЗ для населения пока тестируется в варианте с минимальной продажей на 1 млн грн, однако планируется запуск "розницы".

Также эксперты рассказали "Сегодня", как заработать на государственных облигациях: