Минфин хочет упростить покупку облигаций для украинцев

Министерство финансов Украины разрабатывает с ПриватБанком возможность розничной продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщила и.о. главы министерства Оксана Маркарова.

"Мы уже запустили такой продукт в ПриватБанке – ОВГЗ для населения. Продукт тестируем в таком варианте, как есть (минимальный объем операции – 1 млн грн), после чего запустим в розницу. Еще необходимы несколько нормативных изменений для такого запуска", – рассказала Маркарова.

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По данным Национального банка Украины (НБУ), по состоянию на 1 августа в собственности физических лиц находятся гособлигации на 3,983 млрд грн, в том числе номинированных в иностранной валюте – на 2,671 млрд грн.

При этом Минфин на аукционе 31 июля разместил гривневые ОВГЗ на сумму более 1 млрд грн с доходностью 16,82% годовых по трехлетним бумагам, и 18% годовых – по полугодовым.

Отметим, НБУ сделал шестимесячные гособлигации более привлекательными для банков, включив их в перечень высоколиквидных активов. Теперь такие ценные бумаги принимаются в расчет норматива мгновенной ликвидности (Н4) банка – а регулятор следит за тем, чтобы банки в Украине соответствовали установленным нормативам по ликвидности.

В НБУ объяснили, что включение ОВГЗ в перечень высоколиквидных активов соответствует европейскому законодательству и рекомендациям Базельского комитета.

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Как известно, на 2018 год государственный бюджет предусматривает заимствования в размере 2 млрд долларов, однако окончательная сумма зависит также от двух других источников финансирования дефицита – 800 млн долларов от Всемирного банка и 1 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Как сообщалось, Министерство финансов Украины создало официальную страницу в терминале Bloomberg. Эта страница станет "доступным информационным ресурсом о финансовых инструментах, эмитентом которых выступает Украина", объяснили в Минфине.

Каждый пользователь Bloomberg может получить информацию о календаре аукционов украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), оперативную информацию об объявлении аукционов и их результатах.

Также на странице содержится информация об облигациях внутреннего и внешнего государственного займа, находящихся в обращении, список первичных дилеров и общая информация об аукционах.

Напомним, осенью 2017 года Украина выпустила дебютные после реструктуризации 2015 года еврооблигации, разместив 3 млрд долларов 15-летних бумаг по ставке 7,375% годовых. Основными покупателями новых еврооблигаций Украины на 3 млрд долл. выступили инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%).