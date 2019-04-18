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Суд объяснил решение об отмене национализации ПриватБанка

Сегодня, 15:35

Процесс вхождения государства в капитал банка посчитали незаконным

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Окружной административный суд Киева принял решение об отмене национализации ПриватБанка из-за того, что ответчики, по мнению суда, не смогли обосновать отнесение банка к числу неплатежеспособных. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В суде уточнили, что признали недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка. Ранее в Национальном банке Украины (НБУ) подчеркивали, что это решение не вступило в силу.

"Основаниями для принятия ... такого решения были, в том числе, недоказанность ответчиками наличия определенных законом оснований для отнесения ПриватБанка к категории неплатежеспособных, в результате чего в дальнейшем была инициирована процедура его национализации, и, собственно, нарушения процедуры национализации банка, порядок которой регламентирован на законодательном уровне. ... Таким образом, процедура национализации ПриватБанка была признана судом необоснованной и осуществленной ​​с многочисленными нарушениями действующего на тот момент законодательства", - пояснили в суде.

Пресс-служба отметила, что суд нашел нарушения национального законодательства, в том числе, Конституции Украины, а также "положений международных стандартов в этой сфере". О каких именно нарушениях идет речь, не сообщается.

В суде также добавили, что рассмотрение дела продолжалось с июня 2017 года и не могло быть завершено быстрее.

"Такой длительный срок ... связан, в частности, с общей нагрузкой на судей по рассмотрению административных дел и необходимостью исследования значительного количества доказательств по делу, размер которых составляет более 50 томов", – говорится в сообщении.

Напомним, НБУ будет оспаривать это решение суда. Регулятор уверяет, что недостаток в капитале ПриватБанка был обнаружен по результатам стресс-тестирования и подтвержден результатами инспекционной проверки, проведенной независимой международной аудиторской компанией. При этом, по данным властей, национализация ПриватБанка была проведена в соответствии с законом и одобрена международными партнерами Украины, а потому обратный процесс невозможен.

Как известно, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Вся процедура состоялась за 72 часа. Причиной стало то, что "Приват" не смог выполнить программу докапитализации. В Минфине и НБУ уже тогда заявляли, что переход в госсобственность являлся единственным возможным вариантом спасения финучреждения.

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