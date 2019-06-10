Суд подтвердил основания для ликвидации украинского банка

Решение принял Верховный суд Украины

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Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу Национального банка Украины (НБУ) на решение судов первой и апелляционной инстанций, которые отменили постановление правления регулятора об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Союз".

"На сегодняшний день имеются все правовые основания для осуществления ликвидационной процедуры банка", – говорится на сайте НБУ.

Регулятор напомнил, что постановление об отзыве лицензии и ликвидации "Союза" было принято 15 марта 2016 года.

"Основанием для такого решения был факт установления систематического нарушения банком законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", – сказано в сообщении.

Постановление НБУ было обжаловано акционером банка.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда гарантирования вкладов физлиц, по состоянию на 1 мая 2019 года составила 89,4 млрд гривен, только за апрель выплачено 45 млн грн.

По данным Фонда, около 870 тыс. человек пострадали от "банкопада" и обратились в Фонд в кризис 2014 года:

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