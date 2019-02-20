Swedbank угодил в скандал с отмыванием российских денег – СМИ

Обнаружены документы, которые якобы подтверждают транзакции с клиентами опального Danske Bank

Фото: Getty Images

Swedbank угодил в скандал с отмыванием российских денег – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d04/d1e/5c6d04d1eb632.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d04/d1e/5c6d04d1eb632.jpg 2019-02-20T09:42:00+02:00 Финансы Обнаружены документы, которые якобы подтверждают транзакции с клиентами опального Danske Bank

Один из крупнейших банков Швеции Swedbank может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около 4 млрд долл.) на протяжении восьми лет. Как выяснил шведский телеканал NVT, мошеннические действия, вероятно, связаны с крупным скандалом в Danske Bank.

По данным телеканала, миллиарды крон были отмыты через филиалы Swedbank и Danske Bank в странах Балтии, в частности, в Эстонии.

Журналисты утверждают, что получили доступ к засекреченным документам о транзакциях между клиентами этих двух банков в 2007–2015 годах. К клиентам относятся почтовые фирмы с юридическими адресами в Великобритании и компании без контактных данных, не ведущие какой-либо деятельности.

Из бумаг банка следует, что операции связаны с ранее раскрытыми махинациями в Danske Bank. В расследовании говорится, что клиенты Swedbank перевели около 300 млн крон (более 32,2 млн долларов) на счета 40 компаний с совпадающими адресами.

Также журналисты обнаружили данные о тысячах клиентов банка со счетами в странах Балтии, зарегистрированных в Белизе и на Британский Виргинских островах, которые часто называют "офшорным раем".

Напомним, с 1 июля 2018 года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske Bank. В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тысячи клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными.

На фоне скандала ушел в отставку глава банка Томас Борген. Всего в рамках следствия в Эстонии были задержаны десять человек. При этом сообщалось, что с махинациями в Danske Bank может быть связано убийство бывшего первого зампредседателя Центробанка России Андрея Козлова.

По версии основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, приговоренного российским судом к 9 годам колонии заочно, банк может быть причастен к мошеннической схеме в РФ, существование которой ранее якобы выявил юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский.

19 февраля 2019 году Danske Bank объявил о прекращении работы в РФ и странах Балтии.

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