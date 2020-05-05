Те, кто купят доллары сейчас, к концу 2020 года неплохо заработают – эксперты

Несмотря на то, что после майских в Украине подешевел доллар, аналитики валютного рынка в один голос говорят о скором подорожании валюты. А еще все эксперты говорят, что на следующей неделе лучше не сдавать, а приобретать валюту как средство накопления.

"Инфляционный тренд никуда не исчез, – повторяет член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – У бизнеса сохраняется отложенный спрос на валюту, который в полной мере начнет реализовываться, как только страна станет выходить из карантина. Поэтому тем, кто имеет гривневые излишки и хочет их конвертировать в доллары, самое время делать это в дни затишья, когда курс на минимуме".

Похожий совет дал и руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин.

"На минувшей неделе началось снижение курса продажи наличного доллара, так как спроса на него практически нет, – отметил Шевчишин. – Спроса нет в основном из-за того, что у населения не осталось "лишних" денег, которые можно вложить в валюту. Но, похоже, что межпраздничная неделя – последняя неделя низкого курса доллара и его стабильности, дальше будет дороже. Поэтому те, кто сейчас купит валюту, к концу года неплохо на этом заработают".

Подробнее о том, что происходит с курсом валют в Украине и как заработать на его скачках, читайте в материале: "Доллар замер в ожидании отмены карантина: каким будет курс на следующей неделе"

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