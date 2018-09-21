Торговая война США и Китая ударила по доллару

Курс американской валюты в мире упал до минимумов за два с половиной месяца

Доллар на мировых рынках торговался вблизи минимумов двух с половиной месяцев. А вот как иена снизилась из-за ослабления спроса на валюты-убежища, поскольку инвесторы посчитали, что торговый конфликт США и Китая не приведет к непосредственным глобальным потрясениям, сообщает Reuters.

Индекс доллара к корзине основных валют к 8:16 по киевскому времени торговался без резких колебаний на уровне 93,894 после снижения на предыдущей сессии до отметки 93,829 – минимума с 9 июля. С начала недели индекс потерял более 1% на фоне ослабления опасений о торговой войне Пекина и Вашингтона.

Евро прибавил 0,1 процента до 1,1783 доллара после подъема на 0,9% накануне, когда единая валюта достигла трехмесячного пика в 1,1785 доллара. На этом фоне курс евро в Украине подскочил выше психологической отметки.

Австралийский доллар достиг трехнедельного максимума в 0,7297 доллара. С начала недели "австралиец" вырос почти на 2%, отойдя от достигнутого 11 сентября минимума двух с половиной лет в 0,7085 доллара, и готовился показать рекордный за 14 месяцев недельный подъем.