Беспрецедентные пошлины: США резко углубили торговый конфликт с Китаем

Сегодня, 10:09

Американские пошлины покрыли уже половину китайского экспорта в США

Фото: AFP
Фото: AFP

США вводят новые пошлины на импорт товаров из Китая. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, передает пресс-служба Белого дома.

Размер пошлин составит 10%. Вводятся они в отношении товаров китайского экспорта на 200 млрд долларов. 

Пошлины вступят в силу уже со следующего понедельника, 24 сентября. До конца года сохранится 10-процентный размер пошлин. А с 1 января 2019 года "ставка" вырастет до 25%.

Информационное агентство DPA уже назвало этот шаг крупнейшим в торговом противостоянии США и Китая.

Однако Трамп пригрозил Китаю и дальнейшим расширением пошлин. Ведь ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что введение администрацией США нового пакета торговых пошлин будет агрессивным актом в отношении Китая.

"Если Китай предпримет ответные меры против наших фермеров либо иных отраслей промышленности, мы незамедлительно приступим к третьему этапу, предусматривающему дополнительные пошлины на импорт в размере 267 млрд долларов", — заявил Трамп.

В целом и без третьего этапа пошлины США покрыли уже половину китайского экспорта в Америку. Ранее Китай и США ввели взаимные пошлины на импорт товаров общей стоимостью 50 миллиардов долларов.Переговоры, направленные на снижение напряженности в торговых отношениях, завершились без существенного прорыва.
экспорт, Китай, США, пошлины, КНР, торговая война

Вы сейчас просматриваете новость "Беспрецедентные пошлины: США резко углубили торговый конфликт с Китаем". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Илон Маск. Фото: AFP

Компания Маска просит Белый дом отменить повышенные пошлины на товары из Китая

18 Августа, 02:43

В Boring Co. предупредили, что закупка компонентов с повышенными тарифами нанесет финансовый ущерб компании и приведет к задержкам работ

Экономика

Фото: pixabay.com

Пошлины США на японские авто ударят и по американской экономике - министр

23 Августа, 22:20

Министр также подтвердил, что Япония может предпринять ответные меры
Загрузка...

Экономика

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

Наступление Китая отменяется: Трамп заверил, что США останутся крупнейшей экономикой в мире

27 Августа, 08:06

В последние несколько лет экономика КНР росла в несколько раз быстрее американской 

Экономика

фото GETTY

ЕС хочет реформировать ВТО из-за торговой войны США и Китая - Bloomberg

29 Августа, 01:25

К реформе ВТО неоднократно призывала администрация президента США Дональда Трампа
Загрузка...