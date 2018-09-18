Беспрецедентные пошлины: США резко углубили торговый конфликт с Китаем

Американские пошлины покрыли уже половину китайского экспорта в США

США вводят новые пошлины на импорт товаров из Китая. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, передает пресс-служба Белого дома.

Размер пошлин составит 10%. Вводятся они в отношении товаров китайского экспорта на 200 млрд долларов.

Пошлины вступят в силу уже со следующего понедельника, 24 сентября. До конца года сохранится 10-процентный размер пошлин. А с 1 января 2019 года "ставка" вырастет до 25%.

Информационное агентство DPA уже назвало этот шаг крупнейшим в торговом противостоянии США и Китая.

Однако Трамп пригрозил Китаю и дальнейшим расширением пошлин. Ведь ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что введение администрацией США нового пакета торговых пошлин будет агрессивным актом в отношении Китая.

"Если Китай предпримет ответные меры против наших фермеров либо иных отраслей промышленности, мы незамедлительно приступим к третьему этапу, предусматривающему дополнительные пошлины на импорт в размере 267 млрд долларов", — заявил Трамп.

В целом и без третьего этапа пошлины США покрыли уже половину китайского экспорта в Америку. Ранее Китай и США ввели взаимные пошлины на импорт товаров общей стоимостью 50 миллиардов долларов.Переговоры, направленные на снижение напряженности в торговых отношениях, завершились без существенного прорыва.