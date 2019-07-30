/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

"Тренд изменится": эксперты объяснили, что будет с курсом доллара осенью https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%20100%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%20100%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 2019-07-30T11:53:00+03:00 Финансы Сильная гривня уже создает проблемы для украинских экспортеров

В конце июля курсы доллара и евро в Украине рухнули на двух-трехлетнее "дно". При этом опрошенные новостями "Сегодня" эксперты дают неоднозначные прогнозы относительно ближайшего будущего гривни.

Так, руководитель отдела аналитики Forex Сlub Андрей Шевчишин считает, что ситуация пока оптимистична.

"В Раде будет создана монокоалиция, возобновлено сотрудничество с МВФ, уже в этом году можем получить транш 1,5-3 млрд долларов. На фоне этих новостей курс еще пару недель продолжит укрепляться и может дойти даже до 25 грн/долл. Но сильная гривня уже создает проблемы для экспортеров, так как наше зерно, руда и т. д. становятся на рынке слишком дорогими. Поэтому с середины августа тренд изменится, гривня начнет дешеветь. Резкого обвала не ожидаю, но к концу года установится равновесный курс 27,5-28 грн/долл, который устроит и экспортеров, и импортеров".

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Однако директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напомнил, что, по прогнозу МВФ, среднегодовой курс доллара в Украине в этом году составит 28,6 грн. Поэтому экономист уверен – курс будет расти, но серьезных потрясений ждать не следует.

"При сегодняшних 25,5 грн/долл. в декабре должно быть более 30 грн/долл., — подсчитал Пендзин. — Это может произойти, когда в середине декабря ОВГЗ, срок действия которых истекает в 2019-м, будут предъявлены к погашению. Но такого обвала курса власти не допустят, иначе их рейтинг доверия рухнет в одночасье. Поэтому за счет резервов Нацбанка курс удержат в пределах 28,5 грн/долл".

Подробнее о ситуации на валютном рынке читайте на сайте "Сегодня" в материале "Что случилось с курсом доллара и куда выгоднее всего вкладывать деньги украинцам".

Также о причинах укрепления гривни узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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