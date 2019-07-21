Новая Рада и Кабмин должны возобновить работу с МВФ – посол Канады

Условия программы должны быть реальными как для Украины, так и для международных финансовых организаций

Фото: AFP

От нового состава Верховной Рады и правительства международные партнеры ждут четкого Коалиционного соглашения и возобновления сотрудничества с международными финансовыми организациями, в первую очередь с МВФ. Об этом сайту "Сегодня" сказал посол Канады в Украине Роман Ващук.

По его словам, возобновление этого сотрудничества должно быть на таких условиях, которые были бы реальными как для Украины, так и для международных финансовых организаций.

Комментируя ход досрочной избирательной кампании, посол Канады в Украине сказал, что это был большой организационный вызов для Центральной избирательной комиссии и территориальных комиссий – за такой короткий срок организовать и провести выборы.

"Мы сегодня в 16:00 были в ЦИК, где нас познакомили с некоторыми юридическими коллизиями, которые происходили, в том числе и с необычными судебными решениями, которые выходили. Все-таки, ЦИК выиграл большинство дел. И я думаю, они справились с этим заданием и за такой короткий срок организовали выборы. Больших нарушений не было. Конечно, были всякие курьезные случаи, когда кто-то пробовал съесть свой избирательный бюллетень", – сказал Роман Ващук.

По его словам, в Канаде на досрочных парламентских выборах украинцы голосуют менее активно, чем на президентских.

"Для людей, которые не живут в самой Украине сориентироваться в таком количестве кандидатов и партий тяжелее", – подытожил Посол Канады в Украине

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Новости "Сегодня" сообщали, что в конце 2018 года МВФ утвердил для Украины 14-месячную программу stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Первый транш по этой программе – 1,4 млрд долларов - Киев получил тогда же, в декабре-2018. Сейчас действие программы приостановлено до тех пор, пока не сформируется новое правительство. В последний раз миссия МВФ работала в Киеве с 21 по 29 мая.

В Национальной банке Украины (НБУ) отмечали, что отсрочка обсуждения дальнейшей финансовой поддержки со стороны МВФ усиливает уязвимость украинской экономики.

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