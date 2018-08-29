У Путина равнодушно отнеслись к падению курса рубля

Сегодня, 21:40

Песков считает, что это естественные рыночные процессы

pixabay.com
pixabay.com

В Кремле не обеспокоены колебаниями курса рубля, это естественная рыночная волатильность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

"Нет, это среднесуточная волатильность, это процесс, который мы имеем в последнее время. Рыночные процессы, вы знаете, что происходит и ослабление рубля, а потом может наступать коррекция. Собственно, это то, что эту волатильность мы наблюдаем в последние дни", — сказал Песков.

Так пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос, беспокоит ли Кремль ослабление рубля. "Это естественные рыночные процессы", — подчеркнул он.

Напомним, доллар США и евро выросли на Московской бирже днем 27 августа, а рубль дешевеет к бивалютной корзине после сильного роста по итогам предыдущих торгов на фоне вступления в силу нового пакета антироссийских санкций, связанных с "делом Скрипалей".

Курс доллара составил 67,21 руб. в 15:00 по московскому времени, что на 21 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Евро к тому времени стоил 78,28 руб., поднявшись на 32,75 копейки, а бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 26,29 копейки – до 72,25 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) Центробанк РФ опустил официальный курс доллара на 28 августа на 39,48 копейки, до 67,3963 руб./доллар, и уменьшил курс евро на 18,43 копейки, до 78,2269 руб./евро.

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Следующий санкционный пакет США введут в действие в ноябре этого года. Предполагается, что он будет "очень жестким". Как объяснили юристы Debevoise & Plimpton, второй этап санкций по "делу Скрипалей" может сильно ударить по российскому бизнесу. Дело в том, что формулировки второго санкционного пакета юридически поставят Россию в положение "страны под санкциями" – что отразится на том, какие требования имеют право выдвигать зарубежные кредиторы. Так, например, станет правомерным требование кредитора о досрочном погашении обязательств российского бизнеса.
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Reuters

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