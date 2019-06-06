Ударит ли по гривне массовый отказ от украинских облигаций: в НБУ объяснили ситуацию

Иностранцы много инвестировали в гривневые ОВГЗ

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Украина активно привлекает средства в бюджет за счет облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). При этом покупка гривневых бумаг иностранцами идет на пользу курсу гривни. Некоторые финансовые эксперты отмечают, что это рискованный путь, ведь если нерезиденты начнут массово избавляться от ОВГЗ в гривне, украинская валюта окажется под ударом.

Впрочем, в Национальном банке Украины (НБУ) опровергли такие риски. Как заявил на брифинге глава НБУ Яков Смолий, одномоментного выхода нерезидентов из купленных ОВГЗ регулятор не ожидает. В Нацбанке считают, что часть облигаций будет рефинансирована, а часть – погашена с последующим обменом гривни на валюту.

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"Портфель диверсифицирован по срокам, и мы не видим риска одномоментного выхода иностранных инвесторов из этого портфеля... Мы это закладывали в прогнозы и не видим существенных колебаний на валютном рынке", – объяснил Смолий.

Напомним, в украинские ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. Новости "Сегодня" ранее разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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