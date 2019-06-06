Сделать стартовой
26,93
30,32
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Ударит ли по гривне массовый отказ от украинских облигаций: в НБУ объяснили ситуацию

6 июня, 15:51

Иностранцы много инвестировали в гривневые ОВГЗ

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Украина активно привлекает средства в бюджет за счет облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). При этом покупка гривневых бумаг иностранцами идет на пользу курсу гривни. Некоторые финансовые эксперты отмечают, что это рискованный путь, ведь если нерезиденты начнут массово избавляться от ОВГЗ в гривне, украинская валюта окажется под ударом.

Впрочем, в Национальном банке Украины (НБУ) опровергли такие риски. Как заявил на брифинге глава НБУ Яков Смолий, одномоментного выхода нерезидентов из купленных ОВГЗ регулятор не ожидает. В Нацбанке считают, что  часть облигаций будет рефинансирована, а часть – погашена с последующим обменом гривни на валюту.

Читайте также

"Портфель диверсифицирован по срокам, и мы не видим риска одномоментного выхода иностранных инвесторов из этого портфеля... Мы это закладывали в прогнозы и не видим существенных колебаний на валютном рынке", – объяснил Смолий.

Напомним, в украинские ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. Новости "Сегодня" ранее разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег НБУ, облигации, ОВГЗ, курс гривни, курс доллара

Вы сейчас просматриваете новость " Ударит ли по гривне массовый отказ от украинских облигаций: в НБУ объяснили ситуацию". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Много или мало банков в Украине: сколько их должно остаться

Сегодня, 07:52

Большинство экспертов сходятся во мнении, что на нынешнем этапе Украине лучше иметь несколько крупных банков

Доля безнала растет: НБУ выяснил, как украинцы пользуются карточками

4 июня, 10:58

В стране расширяется сеть терминалов, и это влияет на поведение покупателей

НБУ не согласился с заявлением Данилишина по международным резервам Украины

3 июня, 21:18

В регуляторе заявили, что члены совета НБУ не имеют полномочий для обнародования таких данных

Сколько Украина должна погасить внешних долгов до октября: названа сумма

3 июня, 16:08

Необходимую сумму озвучил председатель совета НБУ Богдан Данилишин

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

54-летняя Моника Беллуччи поделилась пикантным снимком

Продукты, которые нужно есть в определенное время дня

7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть

ЗИЛ-118 «Юность» изменился и "подвинул" в цене Rolls-Royce

Девять автомобилей из СССР, которые понравились бы американцам

Супер-УАЗы: "железные покорители" бездорожья

Советские машины, о которых мечтают иностранцы

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Вчера, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Вчера, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

4 июня, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

4 июня, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

На Евровидении победила Верка Сердючка: сеть наводнили мемы

54-летняя Моника Беллуччи поделилась пикантным снимком

7 вещей, за которые тебе не должно быть стыдно
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь