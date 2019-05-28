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Украина привлекла деньги в госбюджет с помощью ОВГЗ: названа сумма

28 мая, 17:42

Средства привлечены в результате продажи облигаций

Фото: пресс-центр НБУ

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,24 млрд гривен и 91 млн долларов, информирует пресс-служба Минфина.

Гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 98, 175, 343 и 749 дней с доходностью 18%, 18,5%, 18,5% и 17,95% годовых соответственно.

В свою очередь средства в долларах привлечены на 246 и 505 дней с доходностью 7,25% годовых, а также на 435 дней с досрочным погашением под 3,85% годовых.

В Минфине также добавили, что гривневый эквивалент привлеченных средств по официальному курсу Национального банка составил 3,63 млрд гривен.

Напомним, за 2018 год Минфин за счет размещения ОВГЗ профинансировал государственный бюджет на 65,13 млрд гривен, 3,48 млрд долларов и 503 млн евро. 

За первые два месяца 2019 года Минфин привлек в бюджет через аукционы по размещению ОВГЗ 34,75 млрд гривен. По данным Национального банка Украины, размещения происходили не только в гривне, но и в валюте, поэтому Министерство привлекло дополнительно 885,5 млн долларов и 33,33 млн евро. 

В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. "Сегодня" разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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Тег бюджет, госбюджет, Минфин, облигации, ОВГЗ

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Источник:

УНИАН

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