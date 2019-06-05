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Украина оказалась на последнем месте рейтинга финансовой грамотности

5 июня, 12:56

Хуже всего дела обстоят у молодого поколения

Фото: Pixabay

Украина вместе с Польшей находится на последнем 30-м месте в рейтинге финансовой грамотности населения. В частности, украинцы в основном не ведут личный бюджет.

Об этом свидетельствуют данные общенационального исследования USAID, которые презентовала замруководителя проекта Юлия Витка во время пресс-конференции, передает корреспондент "Сегодня".

Результат Украины по Индексу финграмотности организации экономического сотрудничества и развития составил 11,6 баллов, тогда как средним показателем среди 30 стран является 13,2 балла.

Индекс формировался на основании баллов о финансовых знаниях (например, базовых понятий процентов, инфляции), отношении к вопросам финансов (кратко- и долгосрочное мышление) и финансовое поведение (сбережения, финпланирование).

"Низкий результат Украины связан с плохими результатами, которые касаются отношения и знаний. Средний балл за отношение к финансовым вопросам в Украине – 2,4 балла по шкале от 1 до 5. Он намного ниже, чем средний показатель 3,3 балла. На низкий балл за отношение, очевидно, влияет неустойчивый зарактер экономического роста страны, два финансовых кризиса за последние 15 лет, инфляция и девальвация национальной валюты", – отметил основный автор отчета Роберт Дрейк.

Уровень финансовой грамотности является самым низким в возрастной группе 18-24 года (10,6 балла против 12,1 в возрастной группе 25-34 года). По мнению USAID, это указыает на то, что приоритетными могли бы стать инициативы по финансовой грамотности в школах. 70% опрошенных хотели бы, чтобы детей обучали, как распоряжаться своими финансами.

В опросе приняли участие 2007 опрошенных от 18 до 79 лет. 

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разбирались, почему детям нужна финансовая грамотность.

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Тег рейтинг, Украина, индекс, место, USAID, финансовая грамотность

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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