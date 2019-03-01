Украина привлекла новый кредит: названа сумма
По данным Минфина, кредит предоставлен под гарантию Международного банка реконструкции и развития
Украина привлекла кредит в размере 529 млн евро у Deutsche Bank под гарантию Международного банка реконструкции и развития (МБРР), сообщает сегодня, 1 марта, пресс-служба Министерства финансов.
Кредитные средства предоставлены 28 февраля "на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг".
"Deutsche Bank предоставил кредит в размере 529 млн евро двумя траншами: траншем A в размере 240 млн евро со сроком погашения в четыре года и траншем B в размере 289 млн евро со сроком погашения 10 лет", – сказано в сообщении.
По этому кредиту была использована вторая часть гарантии МБРР на общую сумму в размере 750 млн долларов.
Напомним, МБРР — основное кредитное учреждение Всемирного банка (ВБ).
В декабре 2018 года ВБ предоставил Украине кредитные гарантии на сумму в 750 млн долларов. В том же месяце Киев привлек в государственный бюджет 349,3 млн евро под указанные гарантии.
20 февраля 2019 года Кабинет министров разрешил Минфину привлечь кредит на общую сумму в евро, которая не превысит эквивалент 630 млн долларов. Решение было принято с целью выполнения государственного бюджета.
Ранее Минфин утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. Общие выплаты предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд гривен. В Кабмине и Национальном банке Украины считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые, более дешевые кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда:
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