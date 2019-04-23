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Украина впервые с августа 2018 года продала пятилетние гособлигации

Сегодня, 20:03

Основные продажи сегодня пришлись на шестимесячные бумаги

Фото: Pixabay

Министерство финансов Украины провело самые успешные в этом году первичные аукционы, на которых смогло впервые с августа 2018 года продать пятилетние облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – на 2,66 млрд грн, и понизить ставку по четырехмесячным гривневым ОВГЗ до 19% годовых. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Спрос на пятилетние бумаги составил 3,49 млрд грн по номиналу, но Минфин отказался от одной из трех заявок (на 290 млн грн по номиналу) со ставкой 16,2% годовых, сохранив доходность на уровне 16% годовых.

Спрос на самые короткие четырехмесячные бумаги достигал 3,55 млрд грн по номиналу в 25 заявках, однако Минфин ограничил предложение и удовлетворил лишь девять заявок на 1,5 млрд грн по номиналу, понизив ставку с 19,5% до 19% годовых.

По остальным бумагам кривая доходности осталась неизменной: от 19% – по шестимесячным до 18% – по двухлетним.

Основные продажи пришлись на шестимесячные бумаги – 3,07 млрд грн и популярные среди нерезидентов двухлетние – 2,81 млрд грн.

Объем размещения 12-месячных ОВГЗ сократился до 0,47 млрд грн с 0,58 млрд грн, тогда как полуторалетних возрос до 0,81 млрд грн с 0,29 млрд грн на последнем подобном аукционе три недели назад.

Напомним, за 2018 год Минфин за счет размещения ОВГЗ профинансировал государственный бюджет на 65,13 млрд гривен, 3,48 млрд долларов и 503 млн евро. 

За первые два месяца 2019 года Министерство привлекло в бюджет через аукционы по размещению ОВГЗ 34,75 млрд гривен. По данным Национального банка Украины, размещения происходили не только в гривне, но и в валюте, поэтому Минфин привлек дополнительно 885,5 млн долларов и 33,33 млн евро. 

В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. "Сегодня" разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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Тег облигации, ОВГЗ, Минфин Украины

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Источник:

Интерфакс-Украина

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