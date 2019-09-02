Украинцам стали меньше платить за депозиты в долларах

Эксперты уверены, что вслед за уменьшением депозитных ставок станут доступнее и кредиты

Несколько крупных банков в Украине почти одновременно снизили ставки по вкладам в валюте. Незначительно – в пределах 0,5%. Чем объясняют такую ​​тенденцию экономисты, узнали новости "Сегодня", которые ранее рассказывали, куда выгоднее всего вкладывать деньги украинцам.

Сейчас проценты по депозитным вкладам в Украине – не самые высокие в мире, объясняет финансист Сергей Фурса. На это банкиры в свое время пошли, чтобы удержать инфляцию.

"Именно для борьбы с инфляцией ставки повысились. Сейчас инфляционные риски уменьшились. И поэтому Национальный банк видит возможность того, что можно уже начинать снижение учетной ставки", – говорит финансист Сергей Фурса.

К примеру, если раньше человек вкладывал 10 000 грн на 12 месяцев под 13% процентов годовых, то получал 1 300 грн. прибыли. Теперь, если банк уменьшил эту ставку до 12% – то получит 1 200 грн.

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Новости "Сегодня" расспросили у киевлян, имеют ли они вообще деньги на депозитах. И если да, то насколько критическим для них является снижение ставки?

"У меня есть депозит в банке. Под какой процент лежат деньги? Честно говоря, даже не знаю. Лежат, и пусть себе лежат. Хорошо, что лежат", – отвечает киевлянин Виктор.

"Жаль, что проценты будут падать, выплаты по процентам", – говорит киевлянка Татьяна.

"Я немного храню в банке денег. Немного в гривне, немного в долларах", – говорит жительница Киева Инна.

Эксперт объясняет: неважно, в какой валюте хранить деньги. Главное – не прятать их под матрас. Ведь деньги должны работать.

"Деньги, которые лежат дома, не важно – доллары, евро и другая валюта, обесцениваются. Поэтому они должны находиться в банке, либо в государственных ценных бумагах. И там вы уже можете диверсифицировать: часть положить в гривне – там высокие ставки, и они перекрывают потенциальную девальвацию", – советует финансист Сергей Фурса.

А еще эксперт уверен, что вслед за уменьшением депозитных ставок станут доступнее и кредиты.

Ранее аналитики также отмечали, что украинцы перестают бояться хранить деньги в банках и несут накопления на депозиты.

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