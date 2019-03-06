Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,76
30,32
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Украинцев предупредили о скачках курса доллара

Сегодня, 09:03

В целом курс будет "скучным и стабильным", уверен экономист

Фото: AFP
Украинцев предупредили о скачках курса доллара //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f70/7a8/5c7f707a859b0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f70/7a8/5c7f707a859b0.jpg Финансы В целом курс будет "скучным и стабильным", уверен экономист

Украинцев в марте могут ждать скачки курса доллара, однако в целом ситуация будет оставаться относительно стабильной. Такой прогноз в комментарии "Сегодня" озвучил экономист Александр Охрименко.

"В принципе, в марте гривня будет вести себя так же, как и сейчас: скучно и относительно стабильно. Будет продолжаться вялотекущая ревальвация. Хотя время от времени, конечно, возможны скачки. Курс доллара может подниматься и выше 27 грн, затем опять будет откат", – прогнозирует эксперт.

При этом специалист уверен, что выборы и социальные программы правительства не смогут обвалить гривню.

"Ни выборы, ни выплаты субсидий наличными, ни повышение пенсий на курс гривни не повлияют никоим образом. На него влияют выпуск ценных бумаг, импортеры и экспортеры – крупные игроки. Валюты сейчас в стране больше, чем надо. В первую очередь, благодаря трудовым мигрантам. Нацбанк время от времени выкупает валюту, но в первую очередь для того, чтобы не было слишком существенной ревальвации", – считает Охрименко.

Подробнее о том, какого курса доллара ждать в марте, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Весенний курс валюты: как поведет себя доллар перед выборами".

Также эксперты ранее озвучили прогнозы по курсу доллара в Украине на весь 2019 год:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег доллар, курс, Охрименко, курс гривни, курс доллара, прогноз курса гривни, прогноз курса доллара, ревальвация

Вы сейчас просматриваете новость " Украинцев предупредили о скачках курса доллара". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евро в Украине обвалился на прошлогоднее "дно", доллар дешевеет

Сегодня, 08:46

Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

Евро в Украине бьет антирекорды: что произошло и чего ждать в будущем

Вчера, 15:46

Специалисты отметили целый ряд факторов, которые повлияли на курс

Доллар в Украине станет дешевле: эксперт озвучил прогноз на неделю

Вчера, 12:17

Специалист привязал укрепление гривни к празднику 8 Марта

Чего ждать от доллара в марте: эксперты перечислили риски для гривни

Вчера, 09:34

Курс продолжит колебаться, но сезонные факторы почти утратили значение, считают аналитики

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

Гриценко сказал, кого назначит министром обороны

'Цимбалюк раскрыл правду о ''процветающей" РФ

Мыться каждый день - вредно

В Украине появилась афера, которую пока не могут разгадать

Боевики пытались убить Путина: реакция Кремля на покушение

Добкина в Раде поймали за странным занятием: секретное фото

Все-таки беременна? Поклонники вновь заметили выпирающий живот

Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью

Зеленский сказал, что сделает с Путиным после победы на выборах
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Вчера, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Вчера, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Наращивание ракетной мощи для Украины: мечта или реальность

4 марта, 07:51

США предложили Украине восстановить свои ракеты средней дальности: возможно ли это

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

4 марта, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере