Украинцев предупредили о скачках курса доллара

В целом курс будет "скучным и стабильным", уверен экономист

Фото: AFP

Украинцев предупредили о скачках курса доллара //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f70/7a8/5c7f707a859b0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f70/7a8/5c7f707a859b0.jpg 2019-03-06T09:03:00+02:00 Финансы В целом курс будет "скучным и стабильным", уверен экономист

Украинцев в марте могут ждать скачки курса доллара, однако в целом ситуация будет оставаться относительно стабильной. Такой прогноз в комментарии "Сегодня" озвучил экономист Александр Охрименко.

"В принципе, в марте гривня будет вести себя так же, как и сейчас: скучно и относительно стабильно. Будет продолжаться вялотекущая ревальвация. Хотя время от времени, конечно, возможны скачки. Курс доллара может подниматься и выше 27 грн, затем опять будет откат", – прогнозирует эксперт.

При этом специалист уверен, что выборы и социальные программы правительства не смогут обвалить гривню.

"Ни выборы, ни выплаты субсидий наличными, ни повышение пенсий на курс гривни не повлияют никоим образом. На него влияют выпуск ценных бумаг, импортеры и экспортеры – крупные игроки. Валюты сейчас в стране больше, чем надо. В первую очередь, благодаря трудовым мигрантам. Нацбанк время от времени выкупает валюту, но в первую очередь для того, чтобы не было слишком существенной ревальвации", – считает Охрименко.

Подробнее о том, какого курса доллара ждать в марте, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Весенний курс валюты: как поведет себя доллар перед выборами".

Также эксперты ранее озвучили прогнозы по курсу доллара в Украине на весь 2019 год:

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