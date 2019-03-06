Украинцев предупредили о скачках курса доллара
В целом курс будет "скучным и стабильным", уверен экономист
Украинцев в марте могут ждать скачки курса доллара, однако в целом ситуация будет оставаться относительно стабильной. Такой прогноз в комментарии "Сегодня" озвучил экономист Александр Охрименко.
"В принципе, в марте гривня будет вести себя так же, как и сейчас: скучно и относительно стабильно. Будет продолжаться вялотекущая ревальвация. Хотя время от времени, конечно, возможны скачки. Курс доллара может подниматься и выше 27 грн, затем опять будет откат", – прогнозирует эксперт.
При этом специалист уверен, что выборы и социальные программы правительства не смогут обвалить гривню.
"Ни выборы, ни выплаты субсидий наличными, ни повышение пенсий на курс гривни не повлияют никоим образом. На него влияют выпуск ценных бумаг, импортеры и экспортеры – крупные игроки. Валюты сейчас в стране больше, чем надо. В первую очередь, благодаря трудовым мигрантам. Нацбанк время от времени выкупает валюту, но в первую очередь для того, чтобы не было слишком существенной ревальвации", – считает Охрименко.
Подробнее о том, какого курса доллара ждать в марте, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Весенний курс валюты: как поведет себя доллар перед выборами".
Также эксперты ранее озвучили прогнозы по курсу доллара в Украине на весь 2019 год:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Украинцев предупредили о скачках курса доллара". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Евро в Украине обвалился на прошлогоднее "дно", доллар дешевеет
Национальный банк обновил официальную стоимость гривни
Доллар в Украине станет дешевле: эксперт озвучил прогноз на неделю
Специалист привязал укрепление гривни к празднику 8 Марта