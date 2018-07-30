Украинцев предупредили о взлете курса доллара

Изменение методики расчета курса гривни к доллару не повлияет на курс, однако, по прогнозам экономистов, украинцам следует приготовиться к очередному сезонному удорожанию валюты осенью, передает УНН.

По словам экономиста Виктора Скаршевского, с конца августа – начала сентября спрос на валюту начнет превышать ее предложение.

"Отопительный сезон – необходимость импортировать больше природного газа, сбор урожая – импорт дизтоплива, бензина, по которым доля импорта составляет 70-90%", – назвал Скаршевский причины роста спроса на валюту.

Однако главным фактором экономист называет внешнеэкономическую конъюнктуру – ситуацию на сырьевых рынках.

"Если торговые войны, которые проводит президент США, будут продолжаться, то это может привести к снижению мировых цен на основные экспортные товары Украины: металл, руду и, возможно, зерно. В этом случае курс доллара малопредсказуем. Если это происходит, курс может меняться не на 5-10%, а в разы за определенное время. Ведь внешнеэкономическая конъюнктура ухудшается на годы", – отметил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что внешнеэкономическая конъюнктура позволила последние 2-2,5 года удерживать курс в среднем на уровне 25-27 грн/доллар.

"В Госбюджете заложен курс 30,1 грн на конец года. На этом курсе были рассчитаны доходы бюджета. При этом основные статьи, по которым не выполняется доходная часть бюджета – это таможня, НДС на импорт и ввозная пошлина. Потому что в среднем по году курс рассчитан и заложенный в бюджете 29,3 грн/доллар, а по факту он – 26,3 грн/доллар. Поэтому когда с августа-сентября начнется сезонная девальвация, правительство и, возможно, НБУ особенно ей сопротивляться не будут, поскольку это поможет выполнять доходы бюджета. А доходы бюджета от курса доллара зависят на 40%", – считает Скаршевский.

Экономический эксперт Евгений Олейников, однако, утверждает, что в 2018 году к сезонной цикличности добавляется еще один весомый фактор – впервые за два-три года произошло снижение резервов НБУ.

"Начались довольно существенные выплаты по внешнему долгу. А помощи от МВФ пока так и нет. Если мы не договоримся с Фондом и сокращение резервов станет заметным, то сам факт того, что резервы сокращаются, спровоцирует панические настроения у тех, кому нужна иностранная валюта. Начнется рост ее закупки, и как следствие, это может ударить по курсу", – считает специалист.

Как сообщалось, согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному Минэкономразвития и принятому Кабмином 11 июля, по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн/долл. до 28,5 грн/долл. (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением ее до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.