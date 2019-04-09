Украинцы купили у банков рекордное количество валюты
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В мате 2019 года украинцы приобрели у финансовых учреждений рекордную сумму иностранной валюты – 1 миллиард 136,5 миллиона долларов в эквиваленте. Таким образом, по сравнению с февралем, спрос на валюту вырос на треть.
Если эту сумму условно разделить на всех граждан страны, получится, что каждый приобрел по 27 долларов.
При этом продажа валюты населением в марте 2019 года составила 1 миллиард 59,2 миллиона долларов в эквиваленте. Это на 77 миллионов долларов меньше, чем сумма покупки, потому чистая покупка валюты населением составляет именно эту сумму.
Напомним, сегодня 9 апреля, в Украине укрепилась гривня: курс евро опустился ниже психологической отметки. Это произошло впервые с 13 марта. Официальный курс доллара тоже упал.
За неделю – со 2 апреля - курс "зеленого" снизился на 44 копейки. Эксперт объяснил "Сегодня", почему упал доллар и что будет дальше. При этом специалист посоветовал не связывать ситуацию на валютном рынке с выборами президента.
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