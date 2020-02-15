Украинцы начали класть на депозиты больше денег: в чем причина

Сэкономить и приумножить – по итогам 2019 года, украинцы начали класть больше денег на депозиты. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Новости "Сегодня" решили выяснить, как сэкономить тем, кто живет на минималку, и приумножить доходы.

Депозит валютный, депозит гривневый, купить недвижимость или уложиться в собственный бизнес, экономисты уже посчитали – не все вышеперечисленные варианты не то, что приумножают вашу прибыль, а и просто оставляют ее на начальном уровне.

В свои 19 лет Илья Петухов финансы планирует с учетом будущего. Рассказывает, что пытается экономить и как только соберется больше 25 тысяч гривен, понесет их в банк на краткосрочный депозит. Говорит, что так к сумме добавляется пара сотен в месяц, и риски минимальны:

"Доллар не стабильный, в гривнах, думаю, будет увереннее ощущаться".

Заработок Ильи составляет до 20 тысяч гривен ежемесячно, но откладывать хотя бы половину заработка не позволяет аренда жилья:

"Если жилья нет, то тысяч 6-7 как раз идут на съем жилья".

Экономисты же посчитали: и гривневые, и валютные депозиты были хорошим вариантом сбережения до 2014 года. Тепер их лучше разделить.

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Игорь Гарбарук, международный эксперт, экономист:

"Пусть будет 50 тысяч в гривнах, 25 тысяч в долларах и 25 тысяч в евро, в эквиваленте. Где-то потеряете, где-то выиграете. В принципе, так делают все банкиры".

Всегда в цене будет золото, но не в виде ювелирных изделий, а именно в банковских слитках. Цена за один грамм стартует от полутора тысяч гривен. Еще один способ средства приумножить – вложиться в недвижимость.

Иван Кудояр, председатель правления Союза консультантов по недвижимости:

"Покупая квартиру за 50 тысяч, через год могут продать ее за 60 тысяч. Плюс, к тому же, эту квартиру можно сдать в аренду".

Если же заработная плата экономить тысячами в месяц не позволяет, финансисты советуют откладывать минимальную сумму каждый раз. Хотя бы по 200-500 гривен из зарплаты и аванса. Так за год можно незаметно насобирать около 6 тысяч гривен.

Напомним, ранее новости "Сегодня" более подробно разбирались в том, куда выгоднее всего вложить деньги в ближайшее время. Эксперты проанализировали самые популярные методы пассивного заработка.

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