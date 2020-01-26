Деньги дешевеют: сколько можно будет заработать на депозитах в 2020 году

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Доходность по банковским вкладам в последние месяцы стремительно снижается. Причем это касается как гривневых, так и валютных депозитов, как краткосрочных, так и долгосрочных. Эта тенденция стала ощущаться еще с осени. По данным сайта index.minfin.com.ua, только за последний месяц, например, процент по гривневым краткосрочным депозитам (на 3 месяца) в украинских банках снизился в среднем с 14,46 до 13,56%. По гривневым 6-месячным депозитам – с 14,98 до 14,19%, по годовым – с 15,39 до 14,33%. А за последних три месяца проценты по депозитам стали дешевле на 1,2-1,5%.

Данные сайта index.minfin.com.ua

Более того, в канун этого Нового года банки – впервые за долгое время – не старались заманить деньги населения различными праздничными акциями с повышенными процентами. И это стало еще одним маркером, что депозитные банковские ставки будут снижаться и дальше.

В принципе, такая тенденция была очевидной уже тогда, когда Нацбанк объявил о политике постепенного снижения учетной ставки. О том, что вслед за ставкой НБУ будут снижаться и ставки по депозитам, говорил, например, в декабре в интервью сайту "Сегодня" заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Однако эксперты уверяют: прямой зависимости между снижением учетной ставки НБУ и ставками по кредитам-депозитам нет.

"Корелляция между ставкой Нацбанка и процентами по кредитам и депозитам, конечно, существует. Но нельзя сказать, что это прямая зависимость. Когда учетная ставка снижается, задается какой-то определенный стандарт стоимости денег на межбанковском рынке на короткий период – на день или на неделю, то есть на краткосрочные межбанковские деньги. И когда банк может брать "короткие" межбанковские деньги, например, под 5%, зачем он будет привлекать депозиты под 10%? Нет смысла. То есть снижение учетной ставки дает возможность банкам привлекать краткосрочные деньги дешевле, и этот механизм в определенной мере расширяется и на "длинные" деньги", – говорит экономический эксперт, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Непрямую зависимость между ставкой НБУ и банковскими процентами по депозитам эксперт объяснил разными банковскими бизнес-моделями.

"Например, некоторые банки занимаются потребительским кредитованием, а эти кредиты они выдают под очень большие проценты: под 30, 40, 50, 70%. Бывает по-разному. Значит, эти банки могут привлекать деньги на депозиты под достаточно большие проценты. А вот банки, которые кредитуют в основном промышленность, например, под 18-20%, не могут привлекать деньги на депозиты по таким же высоким ставкам. Потому что кредиты выдаются за счет депозитов", – объясняет Тарас Козак.

Тем не менее многие банки довольно синхронно стали опускать депозитные ставки вслед за ставкой НБУ. Например, перед самым Новым годом НБУ снизил учетную ставку на 2%, и практически на те же 2% подешевели за последующий месяц депозиты. Почему?

Главная причина, по мнению финансистов, – что банки сейчас не заинтересованы в деньгах от населения. Деньги для кредитного портфеля они могут с гораздо меньшими хлопотами получать от облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

"Если раньше основным кредитным ресурсом для банков были депозиты, и депозиты населения в первую очередь, то в настоящий момент банкам не очень интересны депозиты как таковые. Поскольку они удовлетворяют свои потребности в ликвидности, в кредитных ресурсах за счет рефинансирования. Как это работает? Они покупают ОВГЗ через Нацбанк, потом под залог этих ОВГЗ получают рефинансирование, и это рефинансирование компенсирует для них и текущие разрывы, и в некоторых случаях дают им более длительные ресурсы для операций. Поэтому кредиты как источник зарабатывания для банков уже не так интересны. Соответственно, и депозиты как источник кредитных ресурсов им тоже особо не нужны", – рассказывает заведующий сектором институциональной экономики Института экономики и прогнозирования Олег Яременко.

Напомним, активный выпуск ОВГЗ начался только в 2019 году, объем государственных ценных бумаг вырос более чем в десять раз. А поскольку в 2020 году снижать объемы выпуска ценных бумаг, судя по всему, Минфин не планирует, можно предположить, что интерес к депозитам населения у банков будет падать и дальше, в банковские ставки – снижаться. Тем более, что Нацбанк планирует еще больше понижать учетную ставку.

"30 января Нацбанк установит новую учетную ставку. Сегодня экономисты еще спорят, какой она будет, 11,5% или 12,5%, но она однозначно уменьшится (Напомним, сейчас ставка Нацбанка 13,5%, – ред.). И ставки по депозитам тоже, безусловно, будут падать. Возможно, на такой же процент, может, немного больше или немного меньше. Повторю: прямой связи нет, только опосредованная. Но тренд на снижение банковских ставок уже пошел, и он будет продолжаться", – говорит Тарас Козак.

В Нацбанке уверяют: снижение банковской ставки позволит удешевить кредиты, а это даст возможность больше инвестировать в экономику. А вот Олег Яременко уверен в обратном.

"Канал процентной ставки как инструмент регулирования денежного рынка у нас работает в последнее время очень и очень слабо. Потому что разорвалась связь между депозитами населения и кредитами в народное хозяйство, между государством и банковской системой, реальным сектором и домохозяйствами. Такая схема с ОВГЗ, к сожалению, не оставляет шансов для кредитования инвестиций в реальный сектор. А значит, для роста производства и роста доходов реального сектора", – предупреждает он.

Банкиры подтверждают слова эксперта: пока есть возможность "играть" с ОВГЗ, расширять кредитный портфель никто не будет. Об этом, в частности, говорилось на круглом столе на тему "Что будет с депозитами в 2020 году?", который прошел на днях в "Финансовом клубе".

"На сегодняшний день очень серьезный удельный вес в пассивах банков имеют государственные ценные бумаги. И, естественно, мы видим, что кредитование в связи с этим несколько уменьшилось. Мы имеем сокращение кредитного портфеля по сравнению с позапрошлым годом. А значит, и депозиты сегодня не имеют той актуальности, которые имели в предыдущие годы", – прямо заявил во время круглого стола банкир Михаил Довбенко.

Также представители банков говорили на круглом столе, что активность населения в последнее время, напротив, растет. Очевидно, тоже понимая, что депозитные ставки будут снижаться, люди стали гораздо более активно открывать банковские депозиты.

По мнению Тараса Козака, если учетная ставка упадет ниже 10%, то самая высокая ставка по депозитам не будет превышать 15%. Тогда как сегодня еще можно найти депозитные ставки 17-18%.

"Моя оценка – что максимальные депозитные ставки не более чем на 5% будут превышать учетную ставку. А средние будут еще ниже", – говорит Тарас Козак.

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