Украинцы несут деньги банкам: названа сумма депозитов

Несмотря на то, что в Украине падает доходность по депозитам, за 2019 год физические лица увеличили объем вкладов в банках на 36,09 млрд грн, или на 8%, – до 474,44 млрд гривен. Такие данные обнародовала пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

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При этом из общей суммы вкладов более половины (279,48 млрд гривен), приходится на вклады в национальной валюте. Доля физлиц-предпринимателей в структуре вкладчиков составляет 3%, а общая сумма их вкладов на 1 января 2020 года – 32,40 млрд грн, или 6,8% от общей суммы вкладов.

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В фонде также напомнили, что государство гарантирует возмещение вкладов размером до 200 тыс. гривен. Под это условие подпадает 43% вкладов на общую сумму 204,24 млрд грн.

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