Украинцы отказываются от бумажных денег

В стране уменьшилось количество наличных, а терминалов становится больше

Безнал в Украине вытесняет наличку – без терминалов безналичных рассчетов у торговцев уже падает касса. Только за год количество наличных денег в обращении уменьшилось более чем на шесть миллиардов гривен, говорят в Нацбанке. И это не потому, что украинцы стали зарабатывать меньше - просто они все чаще выбирают безналичные расчеты.

Новости "Сегодня" расспросили киевлян, чему они отдают предпочтение – наличным или бесконтактному безналичному способу оплаты.

"Я не могу себе сделать карточку. После что у меня полмиллиона кредита. Как я могу себе сделать? Они сейчас по всем банкам пробивают. И больше мне не дают карточку", – говорит киевлянин Владимир.

У Оксаны и Татьяны зарплатные карты есть, но женщины платят наличными. Мол, так привыкли.

"Вы знаете, с карточкой невыгодно ходить рассчитываться. Быстро деньги заканчиваются на карточке", – делятся своими наблюдениями киевлянки Оксана и Татьяна.

А вот Ольга пользуется в основном карточкой. Впрочем, говорит, это не всегда возможно.

"Наличными расплачиваюсь только на рынке. Здесь у нас на рынке нет терминалов. Хотя, когда я была в Батуми, там даже во всех киосках, где мороженое продают, можно рассчитаться карточкой", – сетует киевлянка Ольга.

Антон покупает кофе. Рассчитывается наличными, хотя на руке – умные часы, в которых есть функция бесконтактной оплаты.

"Я просто зажимаю кнопку, подношу – и у нас идет расчет", – объясняет житель Киева Антон.

По сравнению с прошлым годом, безналичным способом оплаты пользуется все больше людей, говорит бариста Константин. Поэтому терминал на торговой точке – вещь необходимая.

"Без него абсолютно нельзя уже никак. Если раньше мы могли хоть как-то работать на наличных расчетах, сейчас без терминала никуда. И когда он по каким-то техническим причинам пропадает, касса значительно падает", – говорит бариста Константин.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса отмечает: увеличение безналичных операций свидетельствует о том, что Украина приближается к цивилизованному миру. И о том, что в торговых сетях увеличивается денежный оборот.

"В целом это позитивные тренды, если в процентах увеличивается количество людей, которые рассчитываются именно по безналу. Потому что это борьба с коррупцией, это детенизация экономики, это прозрачные взаиморасчеты", – объясняет инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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