У украинцев стало меньше "налички": Нацбанк раскрыл данные

Больше всего на руках у граждан находится 200-гривневых банкнот

Фото: НБУ

В Украине с начала 2019 года сумма наличных денег у граждан уменьшилась на 6,2%. Так, по состоянию на 1 апреля 2019 года в обращении находились наличные на общую сумму более 375,4 млрд грн, тогда как по состоянию на 1 января было 400,1 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) на официальной странице в Facebook.

Из указанной суммы количество монет составило 13,2 млрд штук на 2,3 млрд грн, а банкнот – 2,8 млрд штук (373 млрд грн). Монет стало больше 0,1 млрд штук, а банкнот – меньше на 0,15 млрд штук.

Среднее количество банкнот на одного украинца составило 66 штук (было – 68), а монет – 312 штук (было – 293).

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Из инфографики, опубликованной пресс-службой НБУ, следует, что больше всего в обороте у украинцев находилось 200-гривневых банкнот (21,8%) и монет номиналом 10 копеек (29%).

Напомним, Украина стремится сократить оборот наличных средств, чтобы сократить расходы на такие операции и уменьшить уровень теневой экономики. НБУ ранее обнародовал проект постановления, которым предлагается в отдельных случаях снизить лимит на расчеты наличными, который сейчас составляет 50 тысяч гривен.

При этом НБУ разрешил украинским предприятиям выплачивать зарплаты более 50 тысяч гривен наличными. Юристы объяснили сайту "Сегодня", что это никоим образом не освобождает бизнес от уплаты налогов, а потому не приведет к всплеску "черных зарплат".

В целом безналичный расчет в Украине приобретает все большую популярность. Вместе с тем, участились случаи дополнительной комиссии при оплате товаров и услуг карточкой:

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