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Украинцы переходят на безнал: сколько банкнот и монет осталось на руках

15 октября, 06:06

Национальный банк назвал объем наличных денег в обращении на 1 октября

/ Фото: пресс-центр НБУ

По состоянию на 1 октября объем денег в наличном обращении Украины с начала 2019 года сократился на 2,3%, или на 9,1 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 391 млрд грн. Об этом сообщается на странице Национального банка Украины в Facebook.

При этом в обращении находилось 13,3 млрд штук монет и 2,8 млрд штук банкнот на сумму 2,5 млрд грн и 388,4 млрд грн соответственно.

"Такая тенденция связана, в том числе, со стабильным трендом на рост популярности безналичных расчетов", – говорится в сообщении.

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Как новости "Сегодня" писали, Украина давно движется к тому, чтобы минимизировать количество наличных денег и перевести большую часть расчетов в безналичные. В Национальном банке заявляли, что к 2020 году хотят увеличить использование карт в расчетах до 55%, а объемы наличных денег не должны превышать 9,5% от валового внутреннего продукта. Подробнее читайте в нашей статье – Украина без налички: зачем и когда хотят убрать бумажные деньги.

В то же время украинцам стоит быть внимательными при купле-продаже валюты в небанковских обменниках – есть высокий риск стать жертвой мошенников. О трех самых популярных схемах обмана мы рассказали в сюжете:

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НБУ монеты банкноты

Источник: Сегодня

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