Украинцы переходят на расчеты по безналу – НБУ

Чаще всего карточками рассчитываются через терминалы в торговых сетях

Фото: пресс-центр НБУ

Украинцы переходят на расчеты по безналу – НБУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fff/a22/5c6fffa230005.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fff/a22/5c6fffa230005.jpg 2019-02-22T16:00:00+02:00 Финансы Чаще всего карточками рассчитываются через терминалы в торговых сетях

Доля безналичных операций с помощью банковских карточек в Украине по итогам 2018 выросла на 5,8 процентных пункта (п. п.) и составила 45,1% от общего числа денежных операций. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"Этот положительный тренд связан со стабильным повышением спроса украинцев на безналичные операции и популяризацией инновационных финансовых сервисов", – пояснили в НБУ.

Читайте также Безналичный год: для украинцев подготовили много новшеств

Так, количество безналичных операций за год выросло почти на 33%, до 3,1 млрд, а объем – на 55,4%, до 1,3 трлн гривен. Наибольшее количество таких операций приходилась на расчеты в торговой сети – 51,2%.

"По объемам безналичных операций наблюдается значительный рост операций Р2Р переводов. По сравнению с 2017 годом их объем увеличился вдвое: с 220 млрд грн до 465 млрд грн. Доля таких операций выросла на 9,5 п. п. и составила 35,8% от общего объема безналичных операций. Вместе с тем доля расчетов платежными карточками в торговой сети снизилась на 2,6 п. п. (с 31,9% до 29,3%)", - подчеркнули в НБУ.









Также в 2018 году расширилась платежная инфраструктура для проведения безналичных операций. Сеть торговых платежных терминалов выросла на 20,2% до 279 тыс. шт. Росло и число бесконтактных платежных торговых терминалов. Среди прочего, этому способствовала популяризация сервисов Apple Pay и Google Pay, что начали работу в Украине.

"Сейчас 79,4% торговых POS-терминалов в Украине обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты (по состоянию на 1 января 2018 года было 70,2%). Все большую популярность приобретают в Украине сервисы бесконтактной оплаты с использованием смартфонов и других устройств, поддерживающих технологию NFС", - подсчитали в Нацбанке.

Каждая девятая активная платежная карта в Украине является бесконтактной – таких насчитали 4 млн штук, рост составил 44,3%.

Напомним, с 7 февраля в силу вступил закон "О валюте и валютных операциях", который был принят еще в июне 2018 г. Закон предусматривает много различных изменений, как для бизнеса, так и для физлиц. Одним из главных нововведений стала возможность обменивать валюту онлайн – как покупать, так и продавать ее. Правда, на такие операции будет дйствует лимит – не более 150 тыс. грн в день.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украинцы переходят на расчеты по безналу – НБУ". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.