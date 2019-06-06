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Украине нужны крупные банки: экономист объяснил плюсы для страны

6 июня, 12:43

Эксперт предложил дифференцировать работу больших финучреждений

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Количество банков в Украине после 2014-2015 стало достаточным, а для малостабильной экономики более предпочтительным вариантом являются крупные банки, поскольку им проще выстоять в случае экономических катаклизмов. Об этом сайту "Сегодня" расскзаал замдиректора Нацинститута стратегических исследований Ярослав Жалило.

"Даже если понадобится политика поддержки, то проще поддерживать несколько системных банков, чем разветвленную сеть мелких банковских учреждений. Разветвленная сеть является менее стойкой и более рискованной в наших условиях", – считает Жалило.

Он подчеркивает, что крупным банкам нужна дифференцированность, структурированность в плане целевого кредитования. То есть один крупный банк должен заниматься ипотечным кредитованием, другой – инновационным, третий – финансированием определенных региональных программ и т.д.

"Банки такой направленности должны иметь специфические регуляторные требования к операциям. У нас сейчас нет дифференцированных регуляторных требований, потому что нет дифференцированных банков. Однако сама по себе идея муниципальных банков тоже интересна для Украины, и ее тоже стоило бы рассмотреть", – говорит Жалило.

Подробнее о ситуации с банками в Украине читайте на сайте "Сегодня" в материале "Много или мало банков в Украине: сколько их должно остаться". 

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали о том, как президент Владимир Зеленский встретился с главами ведущих иностранных банков в Украине:


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Тег банки, Жалило

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Сегодня

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