Сделать стартовой
26,93
30,32
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

В Украине до войны было слишком много банков – эксперт

6 июня, 10:14

Сейчас ситуация с количеством финучреждений улучшилась, считает специалист

Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Двух сотен банков, которые существовали в Украине до кризиса 2014-2015 года и начала войны на Донбассе, было слишком много для масштаба украинской экономики. Об этом рассказал сайту "Сегодня" замдиректора Нацинститута стратегических исследований Ярослав Жалило, который также объяснил, как должны работать государственные банки.

По словам специалиста, теперь у Украины нет проблем с количеством банков. Как известно, по состоянию на начало апреля-2019 в стране работали 77 банковских учреждений.

"Я думаю, что сейчас проблемы с количеством банков у нас нет. Есть проблемы со стойкостью, с наличием банковского ресурса. А главное – с использованием этого ресурса банками для реализации целей, которые нужны украинской экономике", – считает Жалило.

Количество банков в Украине за последние 10 лет:

График: minfin.com.ua

Количество банков в разных странах не одинаковое. Например, в соседней Польше свыше 600 банковских учреждений, большинство из которых – совсем небольшие. В Чехии всего порядка 40 банков, в том числе на четыре крупных приходится более 60% всех банковских активов. В Великобритании работают около 200 банков, в Греции – всего 60, в Канаде – менее 40.

"Если говорить о количестве банков, то в каждой стране, в каждой экономике своя модель банковского сектора. И эти модели могут быть абсолютно разными. Это зависит от потребностей экономики, от структуры самого сектора. В той же Польше достаточно распространена практика местных банков, типа муниципальных. А есть страны, где вообще количество банков невелико", – резюмирует Жалило.

Как известно, в 2014-2015 годах Национальный банк Украины (НБУ) провел очистку банковской системы. "Под нож" пошли все недобросовестные и фиктивные банки, в том числе так называемые "банки-пылесосы", которые пытались завлечь вкладчиков слишком высокими процентами по депозитам. После этого, по словам специалистам, украинцам не следует ждать нового "банкопада".

Подробнее о ситуации с банками в Украине читайте на сайте "Сегодня" в материале "Много или мало банков в Украине: сколько их должно остаться". 

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали о том, как президент Владимир Зеленский встретился с главами ведущих иностранных банков в Украине:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег банк, банки, банковская система, банкопад, Жалило

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине до войны было слишком много банков – эксперт". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доля безнала растет: НБУ выяснил, как украинцы пользуются карточками

4 июня, 10:58

В стране расширяется сеть терминалов, и это влияет на поведение покупателей

Сколько выплатили кредиторам неплатежеспособных банков в Украине: названа сумма

4 июня, 06:06

Данные за апрель опубликовал Фонд гарантированных вкладов физлиц

Сколько Украина должна погасить внешних долгов до октября: названа сумма

3 июня, 16:08

Необходимую сумму озвучил председатель совета НБУ Богдан Данилишин

В Украине за месяц вырос курс доллара: НБУ назвал причину

3 июня, 13:22

Укрепление гривни в начале и середине мая позволило пополнить международные резервы

10 вещей, которые не стоит приносить домой с улицы

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

Как и когда сажать картофель в 2019 году

Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление

Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой

Стиль и модные образы Елены Зеленской

15 самых нелепых нарядов за всю историю премии «Оскар»

Виктория Бекхэм была бы «очень счастлива» развестись с Дэвидом

Аваков выиграл у Саакашвили суд о двойном гражданстве

Каких изменений ждать девушкам, занявшихся бегом

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Вчера, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Вчера, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

4 июня, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

4 июня, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного

Как желатин спасает наши суставы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь