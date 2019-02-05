Украинская "дочка" Сбербанка России получила миллиардные убытки

Финучреждение отчиталось о результатах работы в 2018 году

Фото: AFP

Украинская "дочка" Сбербанка России получила миллиардные убытки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/982/5e0/5c59825e0b2ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/982/5e0/5c59825e0b2ad.jpg 2019-02-05T14:34:00+02:00 Финансы Финучреждение отчиталось о результатах работы в 2018 году

По итогам 2018 года украинская "дочка" российского Сбербанка получила 7,6 млрд гривен убытка. Для сравнения, в 2017 году Сбербанк в Украине получил 132,4 млн гривен прибыли.

Таким образом, за год прибыль банка сократилась на 7,7 млрд гривен.

При этом банк увеличил размер уставного капитала. В частности, за счет докапитализации, полученной у "материнского" банка. Так, в 2018 году уставный капитал Сбербанка вырос на 8,3 млрд гривен и достиг 29,7 млрд гривен.

Как сообщалось, в 2018 году Национальный банк Украины (НБУ) в очередной раз отказал белорусскому Паритетбанку в покупке украинской дочки российского Сбербанка. После этого российский госбанк заявил, что будет искать новых покупателей на свой актив в Украине, ведь 27 марта 2017 года банк объявил о продаже 100% акций главной украинской "дочки" – Сбербанка России – консорциуму инвесторов, куда должен был войти латвийский Norvik Banka. Но позже замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Norvik Banka исключен из сделки.

НБУ ожидал, что после введения санкций "дочки" российских банков купят новые инвесторы либо они постепенно свернут деятельность в Украине. В декабре 2017 года Sberbank Europe AG (дочерняя компания Сбербанка России) завершила сделку по продаже акций украинского VS Bank группе "ТАС". Остальные структуры остаются в собственности российских государственных банков.

При этом 19 ноября 2017 НБУ признал недействительной банковскую группу российского Сбербанка в Украине. Причиной закрытия группы "Сбербанк" стало закрытие сделки по продаже "дочки" Сбербанка VS Банка.

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