Украинские банки впервые за пять лет могут выйти на прибыль

Сегодня, 14:57

Замглавы НБУ рассказала о ситуации в банковском секторе

Фото: пресс-центр НБУ
Фото: пресс-центр НБУ

Банковский сектор Украины может выйти на прибыльную деятельность впервые с 2013 года, то есть за последние пять лет. Об этом заявила первая заместительница председателя Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

"Прибыль банков за 10 месяцев этого года выросла в семь раз и составляет уже 14,8 млрд гривен. За октябрь прибыль составила 3,9 млрд гривен", – написала Рожкова на своей странице в Facebook.

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Она добавила, что есть объективные причины возврата банков к прибыльности.

"[Это] значительный рост как процентных, так и комиссионных доходов банков. И конечно, рекордно низкие расходы на формирование резервов в этом году. За 10 месяцев сектор сформировал резервов на 21,4 млрд гривен, на 25% меньше год к году", – сообщила Рожкова.

Ранее сообщалось, что украинцы продолжают нести деньги в банки, количество вкладов растет. По данным НБУ, в конце третьего квартала 2018 года общий депозитный портфель работающих украинских банков составил 968 млрд грн. Это на 34,7 млрд грн (3,73%) больше, чем в конце второго квартала. Если сравнивать с началом 2018 года, рост еще больше — 38,4 млрд грн, или 4,14%:

При этом в банках Украины уменьшается доля проблемных кредитов.
НБУ, банки, прибыль, Рожкова

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Источник:

"Сегодня"

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