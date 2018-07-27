В 34 банках Украины засекли подозрительные операции

По некоторым случаям могут быть заведены уголовные производства

Национальный банк Украины (НБУ) за первую половину 2018 года направил в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях клиентов 34 банков и восьми небанковских финансовых учреждений (НФУ). Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Так, Нацбанк направил правоохранителям 30 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях на общую сумму 49,4 млрд гривен, 202 млн долларов, 9,4 млн евро и 25,5 млн российских рублей.

Также НБУ сообщил о "крупномасштабных финансовых операциях" клиентов-субъектов внешнеэкономической деятельности восьми банков на общую сумму более 24,7 млн гривен, 142,9 млн долларов и 25,5 млн российских рублей.

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За первое полугодие 2018 года, кроме этого, было направлено пять сообщений о сведениях, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях или использоваться для предупреждения, выявления, пресечения и расследования уголовных правонарушений.

Напомним, в 2016 году НБУ обязал банки блокировать карточки клиентов при подозрительных операциях. К "подозрительным", к примеру, относятся ситуации, когда клиент-физическое лицо систематически обналичивает крупные денежные поступления от юридического лица.

В подозрительных случаях банк должен сначала остановить движение по счету — не дать человеку, получившему крупную сумму денег, ни перевести ее дальше, ни снять в банкомате либо через кассу. Затем банк должен связаться с владельцем счета и запросить у него детальную информацию о цели операции.

В апреле-2018 НБУ оштрафовал 15 банков за отмывание денег на 67,5 млн грн. Эта сумма в семь раз превышает сумму штрафов, наложенных за 2016 год.