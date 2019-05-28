В ЕС начали "ходить" новые банкноты 100 и 200 евро

Европейский центробанк изменил дизайн и ширину купюр

Видео: European Central Bank

Европейский центральный банк (ЕЦБ) 28 мая ввел в оборот новые банкноты номиналом 100 и 200 евро, которые были презентованы в сентябре 2018 года. Как отмечает пресс-служба ЕЦБ, банкноты используют инновационные функции безопасности.

Отмечается, что размер новых 100 и 200 евро отличается от старых. Обе купюры теперь имеют ту же ширину, что и банкнота в 50 евро. В ЕЦБ объяснили, что новую ширину банкнот легче обрабатывать машинами. Кроме того, в ЕЦБ пришли к выводу, что такие банкноты будут лучше помещаться в кошельки и прослужат дольше, поскольку будут меньше изнашиваться.











На новые банкноты нанесены невидимые защитные знаки, которые может распознать только машина.

Старые купюры 100 и 200 не изымаются из оборота. Они будут использоваться, пока не сносятся окончательно.











Напомним, ранее ЕЦБ прекратил выпуск купюр в 500 евро – они постепенно выйдут из обращения. ЕЦБ решил прекратить выпуск 500 евро, поскольку обеспокоен, что они могут "способствовать незаконной деятельности". Купюры именно такого номинала часто используются в операциях, связанных с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и финансированием терроризма.

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