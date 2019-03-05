В мире дорожает доллар и падает евро: названа причина

Настроения инвесторов зависят от новостей из всех основных экономических регионов

Фото: Jcomp - Freepik.com.

В мире дорожает доллар и падает евро: названа причина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aec/dfe/5c5aecdfe9da1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aec/dfe/5c5aecdfe9da1.jpg 2019-03-05T15:54:00+02:00 Финансы Настроения инвесторов зависят от новостей из всех основных экономических регионов

Курс доллара продолжает укрепляться пятые торги подряд. На этот раз его подъему способствовало снижение ориентиров роста китайского ВВП на 2019 год – до 6-6,5%. Прогнозы изменились на фоне признаков замедления мировой экономики и потребительского спроса внутри страны, продолжающейся торговой войны с США.

Кроме того, участники рынка ждут новых выступлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), запланированных на среду, 6 марта, а также очередного заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 7 марта.

Так, евро к 15:40 по киевскому времени опустился до 1,1326 с 1,134 за доллар. Позитивные данные о деловой активности в еврозоне не остановили ослабления единой европейской валюты. Стоимость евро к иене находится сейчас в районе 126,79 иены по сравнению со 126,71 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 111,92 иены против 111,75 иены в понедельник, 4 марта.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, во вторник увеличился на 0,13%.

Напомним, курс евро в Украине бьет антирекорды, и аналитики уверены: это связано именно с динамикой евровалюты на мировых рынках.

Более подробно о курсе евро в этом году можно прочитать на сайте "Сегодня" в материале Евро на распутье: что будет с курсом в 2019 году. Кроме того, эксперты озвучили прогнозы по курсу доллара в Украине на весь 2019 год:

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