Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,17
30,69
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

В НБУ назвали тренды валютного рынка

Сегодня, 18:27

По словам Сергея Пономаренко, каждый второй день Нацбанк присутствует на рынке

Фото: Национальный банк Украины / flickr.com
Фото: Национальный банк Украины / flickr.com.
В НБУ назвали тренды валютного рынка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d7d/fda/5c6d7dfdaffeb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d7d/fda/5c6d7dfdaffeb.jpg Финансы По словам Сергея Пономаренко, каждый второй день Нацбанк присутствует на рынке

Директор Департамента Национального банка Украины (НБУ) по открытым рынкам Сергей Пономаренко назвал два существенных тренда, которые наблюдались на валютном рынке в 2018 году.

"Население больше продавало валюты, чем купило (в прошлом году украинцы продали банкам 1,5 млрд долларов при том, что покупка валюты НБУ во время валютных интервенций составила 1.4 млрд долларов)", – сообщается на странице регулятора в Facebook.

Читайте также

По словам Пономаренко, второй тренд прошлого года – большая активность НБУ на межбанковском валютном рынке.

"Почти каждый второй рабочий день Национальный банк присутствует на рынке. Поэтому среднесрочное задача НБУ – уменьшить свое присутствие, давать рынку функционировать без нашего присутствия", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в первом и втором кварталах 2019 года Нацбанк планирует покупать по 15 млн долларов в день на межбанке для наращивания международных резервов.

Напомним, по итогам 2018 года Украина нарастила международные резервы до пятилетнего максимума – к 1 января этого года они достигли 20,8 млрд долларов.

 

 

7 февраля 2019 года в Украине вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях". Подробнее смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег НБУ, межбанк, валютный рынок

Вы сейчас просматриваете новость " В НБУ назвали тренды валютного рынка". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинский бизнес живет почти без кредитов: в НБУ назвали причины

Сегодня, 16:57

Пока что юрлица берут в основном краткосрочные займы

Стало известно, как субсидии наличкой скажутся на ценах в Украине

Сегодня, 11:54

В Национальном банке проанализировали эффект от монетизации "льгот"

"Цели по инфляции похожи на прогноз погоды": в НБУ объяснили, почему не вписываются в планы

Сегодня, 10:32

Изменять целевые показатели в Нацбанке не планируют

В кошельках украинцев появятся банкноты 500 гривен с подписью Смолия

Вчера, 10:20

Нацбанк вводит в обращение новую "партию" самых крупных купюр

Коллега рассказал, кто такой на самом деле Владимир Зеленский

Королёва удивила своей фигурой

Идеальный вес женщины (таблица)

Слава есть, а денег нет: 7 звезд, которые в долгах, как в шелках

Портников дал неожиданный прогноз по Крыму

Анатолий Гриценко и его семь свадеб

Как украинцы будут платить за свет с 2019 года: новые платежки

Решили «разойтись»: опоры моста Путина начали движение

Алина Гросу показала беременный живот и обручальное кольцо (фото)

Повышение пенсий в Украине коснется всех: Рева раскрыл детали
Загрузка...

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

Сегодня, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом

Вчера, 07:24

По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

Вчера, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

18 февраля, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой

И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 

12 самых красивых пар шоу-бизнеса