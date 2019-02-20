В НБУ назвали тренды валютного рынка

По словам Сергея Пономаренко, каждый второй день Нацбанк присутствует на рынке

Фото: Национальный банк Украины / flickr.com.

В НБУ назвали тренды валютного рынка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d7d/fda/5c6d7dfdaffeb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d7d/fda/5c6d7dfdaffeb.jpg 2019-02-20T18:27:00+02:00 Финансы По словам Сергея Пономаренко, каждый второй день Нацбанк присутствует на рынке

Директор Департамента Национального банка Украины (НБУ) по открытым рынкам Сергей Пономаренко назвал два существенных тренда, которые наблюдались на валютном рынке в 2018 году.

"Население больше продавало валюты, чем купило (в прошлом году украинцы продали банкам 1,5 млрд долларов при том, что покупка валюты НБУ во время валютных интервенций составила 1.4 млрд долларов)", – сообщается на странице регулятора в Facebook.

Читайте также Стало известно, как субсидии наличкой скажутся на ценах в Украине

По словам Пономаренко, второй тренд прошлого года – большая активность НБУ на межбанковском валютном рынке.

"Почти каждый второй рабочий день Национальный банк присутствует на рынке. Поэтому среднесрочное задача НБУ – уменьшить свое присутствие, давать рынку функционировать без нашего присутствия", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в первом и втором кварталах 2019 года Нацбанк планирует покупать по 15 млн долларов в день на межбанке для наращивания международных резервов.

Напомним, по итогам 2018 года Украина нарастила международные резервы до пятилетнего максимума – к 1 января этого года они достигли 20,8 млрд долларов.

7 февраля 2019 года в Украине вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях". Подробнее смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В НБУ назвали тренды валютного рынка". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.