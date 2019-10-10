В НБУ рассказали о новых трендах, влияющих на валютный рынок

/ Фото: пресс-центр НБУ

Устойчивый рост производительности в аграрном секторе и интерес иностранных инвесторов к облигациям внутреннего государственного займа – два новых фундаментальных тренда в украинской экономике, которые среди прочего обеспечивают благоприятную ситуацию на валютном рынке в этом году.

Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб на конференции "Управление рыночными рисками и риском ликвидности Market Risk 2019", сообщается 10 октября на странице регулятора в Facebook.

По его словам, в этом году урожай зерновых в Украине может достичь рекордных 80 млн тонн, и это не стечение обстоятельств, не фактор благоприятных погодных условий, а именно повышение производительности аграрного сектора, который много инвестировал в обновление техники и технологий в течение последних лет.

"80 млн тонн зерновых – это еще не предел. Земельная реформа, по мнению Дмитрия Сологуба, может способствовать значительному увеличению урожайности в ближайшие годы", – говорится в сообщении.

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Новости "Сегодня" писали, что в начале октября гривня перестала укрепляться, и курс доллара в Украине резко повысился. В Национальном банке Украины сообщили, что тренд на валютном рынке изменился из-за ослабления притока валюты от нерезидентов в ОВГЗ.

По данным Национального банка по состоянию на 8 октября, портфель ОВГЗ нерезидентов с начала 2019 года существенно вырос – с 6,3 млрд грн до 96,88 млрд грн.

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