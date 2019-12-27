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В обменниках резко подорожал доллар: нужно ли скупать валюту

27 декабря, 15:38

Эксперты прогнозируют резкое падение гривны после Нового года

Резкий рост – за один день курс доллара прыгнул вверх. По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара вырос на три копейки после снижения на две в предыдущий банковский день. Курс доллара повысился впервые с 29 ноября, то есть практически за месяц..

Гривна начала укрепляться еще в сентябре. С тех пор доллар подешевел на 10 процентов. На днях его можно было купить за 23 гривни против августовских 25,3. Главная причина – приток валюты от иностранцев, покупающих украинские облигации внутреннего государственного займа.

"Большое количество спекулянтов международных и они продолжают заходить. Даже доходность в 12-13% их устраивает", – отмечает Александр Савченко, финансовый аналитик.

Иностранная валюта также зашла на наш рынок от "заробитчан".

Олег Пендзин, финансовый аналитик:

"Перед праздниками мы наблюдаем очередные достаточно большие поступления от гастарбайтеров в валюте. Которые в этом году превысили уровень прошлого года – уже более 12 миллиардов долларов получили".

Однако, после Нового года "зеленый" начнет медленно дорожать, прогнозируют эксперты.

"Я ожидаю усиления доллара примерно с января, незначительное, до уровня 24-25 гривен за доллар. А дальше все будет зависеть от экономической политики правительства", – говорит Александр Савченко, финансовый аналитик.

"Наверняка мы увидим определенный откат доллара, падение гривны. По крайней мере, до уровня 27 гривен за доллар, так как собственно именно эта цифра стоит в бюджете 20 года", – отмечает финансовый аналитик Олег Пендзин.

И советуют тем, кто имеет гривневые сбережения, конвертировать их в валюту, пока курс не откатился к предыдущим отметкам.

Кроме того, эксперт рассказал сайту "Сегодня", что будет с курсом доллара в 2020 году и какие факторы будут влиять на курс гривни.

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курс валют курс гривни курс доллара Александр Савченко Олег Пендзин

Источник: Сегодня

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