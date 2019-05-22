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В Украина началась ликвидация еще одного банка-банкрота

22 мая, 19:24

Процедура ликвидации назначена сроком на два года

Фото: пресс-центр НБУ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал процедуру ликвидации банка "Финансовая инициатива", информирует 22 мая пресс-служба Фонда.

Процедура ликвидации назначена сроком на два года – до 21 мая 2021 включительно.

В сообщении сказано, что она начата на основании решения Национального банка Украины (НБУ) от 21 мая об отзыве банковской лицензии и ликвидации финансового учреждения.

Ликвидатором банка назначен Дмитрий Кашута.

Напомним, в июне 2015 года НБУ признал банк "Финансовая инициатива" неплатежеспособным. Временная администрация была введена в нем в том же месяце. В 2016 году сообщалось, что ФГВФЛ продолжил выплаты вкладчикам "Финансовой инициативы".

По данным Фонда, около 867 тыс. человек пострадали от банкопада в 2014 году и обратились в ФГВФЛ. 

В 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.

Общая сумма выплаченных гарантированных средств по состоянию на 1 мая 2019 года составила 89,4 млрд гривен. Только за апрель было выплачено 45 млн гривен.

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Тег НБУ, банки, ФГВФЛ, финансовая инициатива

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