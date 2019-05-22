В Украина началась ликвидация еще одного банка-банкрота
Процедура ликвидации назначена сроком на два года
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал процедуру ликвидации банка "Финансовая инициатива", информирует 22 мая пресс-служба Фонда.
Процедура ликвидации назначена сроком на два года – до 21 мая 2021 включительно.
В сообщении сказано, что она начата на основании решения Национального банка Украины (НБУ) от 21 мая об отзыве банковской лицензии и ликвидации финансового учреждения.
Ликвидатором банка назначен Дмитрий Кашута.
Напомним, в июне 2015 года НБУ признал банк "Финансовая инициатива" неплатежеспособным. Временная администрация была введена в нем в том же месяце. В 2016 году сообщалось, что ФГВФЛ продолжил выплаты вкладчикам "Финансовой инициативы".
По данным Фонда, около 867 тыс. человек пострадали от банкопада в 2014 году и обратились в ФГВФЛ.
В 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.
Общая сумма выплаченных гарантированных средств по состоянию на 1 мая 2019 года составила 89,4 млрд гривен. Только за апрель было выплачено 45 млн гривен.
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