В Украине активно развивается страхование – рейтинг
Страна улучшила свои позиции и остается в числе самых динамичных страховых рынков
По итогам 2018 года по объему собранных страховых премий в валютном эквиваленте страховой рынок Украины, плюсы и минусы которого ранее оценили новости "Сегодня", занял 60 место в мире. В 2017 году он занимал 61 место, свидетельствуют данные отчета международного перестраховщика Swiss Re, которые обнародовал член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.
А по темпам роста, как и годом ранее, украинский рынок страхования находится в ТОП-10 наиболее динамичных рынков развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Азии (ЕМЕА).
По словам представителя Нацкомфинуслуг, показатели улучшились благодаря росту объема предоставления услуг в таких видах:
- страхование жизни – на 34,1%;
- страхование от несчастных случаев – на 32,5%;
- страхование туристов – на 31,9%;
- медицинское страхование – на 21,3%;
- страхование имущества – на 24%;
- автострахование – на 18,9%.
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Залетов также подчеркнул, что за последние четыре года страховые компании Украины осуществили населению и предприятиям страховые выплаты в размере более 40,3 млрд грн. Из них более 10% возмещено благодаря сотрудничеству с ведущими иностранными перестраховщиками и перестраховочными брокерами из стран-членов ОЭСР (преимущественно из Швейцарии, Германии, Польши, Великобритании, Австрии, США, Франции и других стран).
"Развитие отечественного рынка страховых услуг <...> тесно взаимосвязано с развитием национальной экономики, поскольку позволяет аккумулировать значительные долгосрочные инвестиционные ресурсы, привлекая средства через пенсионные программы и программы страхования жизни. Расширение страхового бизнеса создает рабочие места, активизирует внедрение инноваций, стимулирует устойчивость экономики и смягчает последствия глобальных рисков", – рассказал Залетов.
Напомним, с 1 июля в Украине вырос размер страховых выплат. Суммы увеличились из-за повышения прожиточного минимума.
Также новости "Сегодня" узнавали, сколько стоит страховка от несчастного случая и действительно ли это выгодно:
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