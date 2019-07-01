В Украине вырос размер страховых выплат

Страховые выплаты увеличились из-за повышения прожиточного минимума

Фото: пресс-центр НБУ

С 1 июля в Украине увеличился размер страховых выплат в связи с повышением прожиточного минимума до 2007 грн для трудоспособных граждан и до 1564 грн – для нетрудоспособных. Об этом сегодня информирует пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ).

По данным Фонда, предельный размер единовременного пособия вырос для лиц, у которых право на страховые выплаты наступит после 1 июля. Речь идет о:

пострадавших в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности (17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц – 34 119 грн);

семьях в случае смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума, что составляет 200 700 грн);

иждивенцах в случае смерти потерпевшего (20 размеров прожиточного минимума – 40 140 грн).

Ранее эти выплаты составляли 32 657 грн, 192 100 грн и 38 420 грн соответственно.

"Также изменился размер компенсации пострадавшему на бензин (горючее), ремонт и техническое обслуживание автомобилей – 22% прожиточного минимума на одного человека, который потерял работоспособность, в расчете на месяц, или на транспортное обслуживание – 29% прожиточного минимума на одного человека, который потерял работоспособность в расчете на месяц, согласно постановлению КМУ от 14 февраля 2007 года № 228", – говорится в сообщении.

Что изменилось с июля, читайте в статье "Сегодня": "Чего ждать в июле: рост прожиточного минимума и подорожание оформления паспортов".

Ранее ФССУ сообщал, что расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности в Украине в 2018 году, среднедневной размер которых вырос до 224,4 грн, увеличились на 27,7% по сравнению с 2017 годом, или почти на 1,68 млрд грн.

О том, сколько платят на больничном и могут ли уволить за болезнь, смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине вырос размер страховых выплат". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"