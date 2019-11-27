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В Украине будет работать еще одна платежная система: в НБУ раскрыли детали

27 ноября, 17:48

Система TRANSFAST стала восьмой в Украине международной платежной системой перевода средств

Нацбанк

Нацбанк / Фото: НБУ

После сообщений о том, что в Украине заработают карточки японской платежной системы. Национальный банк Украины сообщил, что согласовал условия и порядок деятельности в Украине международной платежной системы TRANSFAST.

"Приход новой платежной системы на рынок Украины подтверждает привлекательность и перспективность Украины для инвесторов и дает новый толчок для повышения уровня качества финансовых услуг и развития рынка платежных систем в Украине", - говорится в сообщении регулятора.

Как отмечается в сообщении, международная платежная система TRANSFAST стала восьмой в Украине международной платежной системой перевода средств, платежной организацией которой является нерезидент.

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"Международная платежная система TRANSFAST является глобальной системой перевода средств, который предоставляет услуги перевода средств в более чем 125 странах (в регионах Азии, Европы, Африки, Соединенных Штатах Америки, Канады, Индии и Австралии) и насчитывает более 300 участников во всем мире", - говорится в сообщении.

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К слову, Нацбанк еще в 2015 году предпринял ряд шагов для того, чтобы упростить заход в Украину международным платежным системам – таким, как PayPal и GoogleWallet.

Однако ранее стало известно, что международная система денежных переводов PayPal не хочет заходить в Украину. PayPal – это детище Илона Маска, международная электронная платежная система, основанная в 1998 году. На сегодняшний день PayPal – самый распространенный в мире способ расчетов в интернете. Сейчас PayPal используют более 230 млн человек в двух сотнях стран мира

При этом 27 сентября в Киеве состоялась презентация программы "Государство в смартфоне". Какими инновациями Министерство цифровой трансформации может удивить страну, узнавайте из видео:

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НБУ Украина платежная система

Источник: Сегодня

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