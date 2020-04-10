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В Украине подешевел безналичный доллар: озвучен прогноз

10 апреля, 12:03

Ксения Капустинская

Банковская система преодолела негативное влияние коронавируса, считают в НБУ

Доллар после роста в официальных курсах НБУ на межбанковском валютном рынке Украины 10 апреля дешевеет и торгуется на отметке 27,19 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Такая динамика наблюдается на фоне заявлений Национального банка Украины о том, что банковская система страны преодолела негативное влияние коронавируса. В НБУ считают, что ажиотажный спрос как со стороны бизнеса, так и со стороны населения спал. Тем не менее рынок сохраняет девальвационные ожидания, и укрепление курса будет использоваться для новых покупок, как только появится дополнительная ликвидность, а также будут формироваться погашения ОВГЗ или другие крупные выплаты. Вероятно, в ближайшее время гривня будет торговаться в диапазоне 27-27,5 гривни за доллар", – говорит Шевчишин.

Подробнее о том, что происходит с курсом доллара прямо сейчас и прогнозах на ближайшее будущее, читайте в материале: "Гривня крепчает: когда придет время "заготавливать" доллары".

В тренде
Доллар и евро в Украине идут в рост: курс Нацбанка

Украинцев также призывают к осторожности во время карантина. Дело в том, что в стране активизировались мошенники: например, клиентам банков предлагают дармовые деньги в обмен на личную банковскую информацию:

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доллар НБУ гривня межбанк банковская система курс доллара Андрей Шевчишин

Источник: Сегодня

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