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Доллар в Украине вырос в цене: официальный курс

10 апреля, 08:40

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На пятницу, 10 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,26 грн;
1 евро – 29,64 грн;
10 российских рублей – 3,68 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара повысился еще на шесть копеек после роста на 10 копеек в предыдущий банковский день. Впрочем, за неделю – с 3 по 10 апреля – национальная валюта окрепла по отношению к американской на 34 копейки.

Курс евро сегодня вырос также на шесть копеек после повышения на копейку в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей вновь выросла на восемь копеек.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В четверг, 9 апреля, доллар опустился в цене на девять копеек в покупке и на 10 – в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 27,25/27,28 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на три копейки в покупке и на две – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 29,77/29,80 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему на межбанке начались колебания курса доллара, и каким будет курс гривни в ближайшее время.

В тренде
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Украинцев также призывают к осторожности во время карантина. Дело в том, что в стране активизировались мошенники: например, клиентам банков предлагают дармовые деньги в обмен на личную банковскую информацию:

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27 грн/долл. Этот прогноз еще будет изменен, так как Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз, который предполагает среднегодовой курс национальной валюты в 2020 году на уровне 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В последнем прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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