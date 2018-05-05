В Украине подскочил курс доллара

На сегодня, 5 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,30 грн;

1 евро – 31,48 грн;

10 российских рублей – 4,16 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, вырос на 11 копеек. При этом эксперты полагают, что курс доллара в Украине стабилизировался.

Курс евро вырос на восемь копеек. Однако в целом так дешево евро не стоил с конца ноября 2017 года.

Стоимость 10 российских рублей поднялась на четыре копейки.

В пятницу, 4 мая, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины повысился на 11 копеек в покупке и продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,31/26,35 грн. Стоимость евро установилась на отметках 31,47/31,51 грн, повысившись на 11-12 копеек. Сегодня, несмотря на официальный рабочий день, торги не начались.

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".

В то же время, бизнес в Украине ждет доллара дороже 30 гривен, хотя сократилась доля предпринимателей, ожидающих обесценивания гривни.

Согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли, средний курс доллара в Украине в 2018 году, по негативному сценарию, составит 28,95 грн/доллар, а в 2019 году – 32 грн/доллар.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.

Ранее в НБУ рассказали, что происходит с курсом валют: