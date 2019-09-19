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В Украине появится банкнота 1000 гривен: сколько купюр напечатают

19 сентября, 14:41

Нацбанк готовится к введению нового гривневого номинала

/ Фото: пресс-центр НБУ

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На первом этапе введения в оборот банкноты номиналом 1000 гривен Национальный банк Украины (НБУ) планирует выпустить около 5 млн таких купюр. Об этом заявил на брифинге директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

"Мы планируем провести предварительный выпуск [банкноты в 1000 гривен] в объемах около 5 млн штук. Далее – по мере поступления заказов от банков и потребностей экономики", – сказал Зайвенко.

Как сообщалось, новая 1000-гривневая банкнота войдет в оборот с 25 октября 2019 года. При этом уже с 1 октября прекращают хождение монеты номиналом 1, 2, 5 копеек. Постепенно выведут из оборота и монету номиналом 25 копеек – потребность в ней исчезнет при отсутствии 5 копеек. После ввода в оборот банкноты в 1000 гривен, а также изъятия из оборота монет 1, 2, 5 и 25 копеек номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12 позиций. 

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Ранее НБУ ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 гривни, а планирует постепенно полностью отказаться от бумажных банкноты от 1 до 10 гривен. Монеты номиналом 5 и 10 гривен будут введены в 2019 и 2020 годах соответственно.

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НБУ монеты банкноты купюры 1000 гривен

Источник: Сегодня

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