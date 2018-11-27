В Украине появится новый платежный сервис от Google для покупок в интернет-магазинах

Google планирует запустить новый платежный сервис в Украине. Возможность оплаты в интернете при помощи технологии Google PayOnline может появиться в Украине уже в 2019 году, заявил менеджер по продажам "Google Украина" Андрей Радевич.

"Совсем скоро в Украине будет запущен новый продукт – Google PayOnline, который уже работает в 50 странах. Он станет альтернативой банковской карте при покупке в интернет-магазинах", – отметил менеджер Google.

Технология Google PayOnline позволяет в два клика оплачивать товары с сайтов без необходимости ручного ввода данных о карте покупателя и идентификации с ручным вводом паролей. Новый сервис Google будет работать не только в мобильном приложении, но и на всех интернет-платформах. По словам Радевича, Google уже ведет переговоры с потенциальными партнерами.

Украина входит в топ-10 стран в мире по популярности продукта Google Pay, заявил Радевич. За год количество транзакций, проведенных с помощью этого сервиса, выросло в 90 раз.

Радевич подчеркнул, что по данным третьих сторон, 65% населения Украины регулярно пользуется интернетом. Более того, 69% покупателей уходят с сайта или закрывают мобильное приложение, если процесс покупки слишком сложный. Появление новой платежной системы станет дополнительным способом оплаты при покупках в интернет-магазинах, говорит Радевич.

Напомним, что на прошлой неделе ПриватБанк запустил прием оплаты с помощью Apple Pay для более 5 000 украинских интернет-магазинов и онлайн-сервисов.

Ранее мы писали, что в середине мая в Украину пришел новый сервис, который позволяет расплачиваться за товары и услуги с помощью смартфона или умных часов от Apple. Сайт "Сегодня" рассказывает, в чем особенности инновации, как начать ее использовать и безопасно ли это.