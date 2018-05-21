Apple Pay в Украине: как будет работать и насколько это безопасно

На данный момент Apple Pay уже функционирует более, чем в 20 странах по всему миру

В середине мая в Украину пришел новый сервис, который позволяет расплачиваться за товары и услуги с помощью смартфона или умных часов от Apple. Сайт "Сегодня" рассказывает, в чем особенности инновации, как начать ее использовать и безопасно ли это.

Что такое Apple Pay

17 мая в Украине официально начал работать новый сервис бесконтактной оплаты Apple Pay. Принципы работы подобной технологии украинцам уже знакомы, так как чуть раньше, в ноябре 2017 г. в стране появился аналогичный сервис от Google – Android Pay, который позволял оплачивать покупки просто поднеся свой телефон к терминалу.

Правда, если Android Pay в мире появился только в 2015 г., Apple Pay впервые запустили в США еще в 2014 г. На данный момент он уже работает более чем в 20 странах по всему миру, продолжая активно распространяться и дальше.

Карта стран, в которой функционирует технология Apple Pay на 17 мая 2018. Фото: Wikipedia

Итак, Apple Pay – это система мобильных платежей от компании Apple. Благодаря ей можно оплачивать покупки с помощью своего смартфона, разблокировав его и приложив к терминалу, который поддерживает систему бесконтактных платежей (обычно на таких терминалах есть отметка PayPass или PayWave).

Сервис пришел в Украину из-за того, что в нашей стране очень динамично развивается рынок безналичных систем оплаты. Так, сейчас в Украине количество бесконтактных операций составляет около 40%.

Как работает новый сервис

Специфику работы Apple Pay сложно назвать незнакомой. Первоначально нужно не забыть обновить IOS до последней версии. Дальше, чтобы получить возможность бесконтактно рассчитываться в магазинах, нужно зайти в приложение Wallet, оно по умолчанию предустановлено на устройстве, и привязать карту поддерживаемого банка. Автоматически подвязываются карты, которые были ранее подключены к iTunes. После того, как вы внесете данные своей карты, банк пришлет сообщение с кодом подтверждения.

Сейчас можно одновременно подвязать до 8 карт, правда, они должны от тех банков, которые уже подключились к сервису Apple Pay. Пока что сервис работает только с картами Приватбанка, но уже в ближайшее время к нововведению должны присоединиться и другие украинские банки.

Источник: youtube-канал ПриватБанка Украина

После этого, чтобы расплатиться на кассе, нужно идентифицироваться на своем устройстве, приложить палец к сканеру отпечатка TouchID или же использоваться сканер лица FaceID. Дальше операция пройдет успешно сразу, как только вы поднесете устройство к терминалу.

Кто может воспользоваться нововведением

Естественно, воспользоваться этим сервисом могут только обладатели яблочной техники: смартфонов и часов. Сервис поддерживают умны часы Apple Watch и следующие модели смартфонов:

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

Насколько это безопасно

Появление в Украине таких сервисов бесконтактной оплаты значительно упрощает жизнь всем участникам рынка, делая процесс покупок более быстрым и, к тому же, безопасным. Например, Apple Pay может работать без доступа к интернету, а случаев взлома сервиса и вовсе не зафиксировано.

Дело в том, что в сервисе Apple Pay не хранятся ваши персональные данные. Когда вы добавляете туда карту, ее номер не сохраняется ни на устройстве, ни на серверах самой компании Apple. Система устроена таким образом, что вместо данных карты терминал создает одноразовый ключ, который генерируется для каждой платежной операции.

Стоит добавить, что для подтверждения транзакций используется биометрическая защита, о которой мы уже писали выше, поэтому, даже в случае кражи воры не смогут получить доступ к вашему девайсу и, непосредственно, самому сервису бесконтактной оплаты.

Также за использование сервиса Apple Pay не взымается никакая комиссия, поэтому ни за что не придется переплачивать.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что такое электронная цифровая подпись, кому и зачем она нужна в Украине.