В Украине продлили ликвидацию еще одного банка
Срок проведения ликвидации продлен до 24 июня 2020 года включительно
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) продлил на год ликвидацию банка "Киев". Об этом информирует пресс-служба Фонда.
Срок проведения ликвидации финансового учреждения продлен с 25 июня 2019 года до 24 июня 2020-го включительно.
Исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла указанное решение 3 июня.
На аналогичный период Олегу Кичуку продлены полномочия ликвидатора банка.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.
Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление ФГВФЛ, по состоянию на 1 мая 2019 года составила 89,4 млрд гривен, только за апрель выплачено 45 млн грн.
По данным Фонда, около 870 тыс. человек пострадали от "банкопада" и обратились в ФГВФЛ в кризис 2014 года:
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