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В Украине продлили ликвидацию еще одного банка

7 июня, 06:06

Срок проведения ликвидации продлен до 24 июня 2020 года включительно

Фото: пресс-центр НБУ

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) продлил на год ликвидацию банка "Киев". Об этом информирует пресс-служба Фонда.

Срок проведения ликвидации финансового учреждения продлен с 25 июня 2019 года до 24 июня 2020-го включительно.

Исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла указанное решение 3 июня.

На аналогичный период Олегу Кичуку продлены полномочия ликвидатора банка.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление ФГВФЛ, по состоянию на 1 мая 2019 года составила 89,4 млрд гривен, только за апрель выплачено 45 млн грн.

По данным Фонда, около 870 тыс. человек пострадали от "банкопада" и обратились в ФГВФЛ в кризис 2014 года:

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Тег банки, ФГВФЛ

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